"99,9% van de koers verliep perfect, maar die laatste 100 meter heeft mentaal alles verprutst"

De 79e editie van Dwars door Vlaanderen is er eentje voor de geschiedenisboeken geworden, al zal die specifieke bladzijde in het boek voor Visma-Lease a Bike toch eerder zwart kleuren. Heel wat om over na te praten dus voor commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.

José: "Je hebt wel nog donderdag, vrijdag, zaterdag. Dat moet allemaal nog in orde komen. En het was ook niet de Ronde van Vlaanderen. Maar het enige wat hierdoor zal veranderen, is dat ze bij Visma-Lease a Bike gaan denken: we gaan voor geel."

Karl: "De mentale schade, die we ook zagen in het interview, moet nu op zeer korte tijd hersteld worden."

José De Cauwer: "Verrast? Gewoon geklopt in de sprint. Wat op 200 meter van de finish onbestaande leek, is helemaal anders uitgedraaid."

Karl Vannieuwkerke: "10 jaar na Ian Stannard tegen 3 mannen van Quick-Step is er nu Neilson Powless tegen 3 mannen van Visma-Lease a Bike . Powless verraste niet de minste renners in een geweldige editie van Dwars door Vlaanderen."

Karl: "Niet alle pijlen op Van Aert dus, proberen in ploeg te winnen. Zoals ze dat vandaag ook hadden moeten doen. Dat gaf Van Aert achteraf ook toe. Hij zei: ik was te egoïstisch. Omdat hij die overwinning zo graag wou door de vele kritiek die er de voorbije weken op hem is afgekomen."

José: "Dat was geen kritiek. Dat was gewoon een vaststelling. Ik denk ook dat 99,9% van de toppers hetzelfde gevraagd zouden hebben. Ik vind niet dat hij wat dat betreft schuld treft."

Karl: "Is die vaststelling - en dus geen kritiek - dan bevestigd? Want de allerbeste Wout van Aert had dit altijd afgemaakt. Zoals ook Tom Boonen niet top was in die Omloop met Stannard."

José: "Dat moeten we wel durven te stellen. Maar dat is toch geen kritiek? Dat is gewoon een vaststelling. Dat zou hij zelf ook zien als hij aan de andere kant zou staan."

Karl: "Je krijgt nu wel nog meer het gevoel: als straks Pogacar en Van der Poel erbij komen, hoe moet Van Aert dan de Ronde van Vlaanderen winnen?"

José: "Dat is de grote vraag. Deze wedstrijd had het moreel kunnen opkrikken. Dat is nu niet helemaal weg. Er is duidelijk gewerkt, hij is in gereedheid gebracht. Was dat goed genoeg? Dat weet enkel Van Aert als hij diep in de spiegel kijkt."

"De Ronde is en blijft de Ronde van Vlaanderen: Bettiol heeft de Ronde gewonnen, Asgreen heeft Van der Poel geklopt, iets wat ook niet kon. Zeg nooit nooit. Maar liggen de kaarten er goed voor? Nee."