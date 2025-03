"Ik steek mij niet weg": voormalig Anderlechtmanager is strijdvaardig bij inleidende zitting over mogelijk gesjoemel

do 27 maart 2025 09:56

In Brussel is vandaag de rechtszaak over de verkoop van voetbalclub RSC Anderlecht ingeleid. Voormalig manager Herman Van Holsbeeck was van de partij. Volgens huidig eigenaar Marc Coucke is er destijds gesjoemeld bij de transactie.

In 2017 nam Marc Coucke de meerderheid van de Anderlecht-aandelen over. Hij meent dat hij enkele miljoenen te veel betaald heeft, omdat hij valse cijfers voorgeschoteld heeft gekregen. Daarmee zou de prijs kunstmatig opgedreven zijn. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel moet nu uitmaken of Coucke gelijk heeft. Vanochtend is de zaak ingeleid. Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, voormalig directeur Jo Van Biesbroeck en spelersmakelaar Christophe Henrotay moeten zich verantwoorden.

Ik ben 15 jaar lang een trouwe soldaat geweest van RSC Anderlecht en dat wil ik hier ook verkondigen. Herman Van Holsbeeck