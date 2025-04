Even hard als Wout van Aert op Carrefour de l'Arbre: Tadej Pogacar rijdt stenen uit de grond tijdens Roubaix-verkenning

En of het Tadej Pogacar menens is. Vandaag is hij opnieuw op het parcours van Parijs-Roubaix verschenen. De verkenning van de wereldkampioen liep gesmeerd: hij fietste 213 km, reed de snelste tijd op de kasseien van Mons-en-Pévèle en evenaarde de toptijd van Wout van Aert op Carrefour de l'Arbre.

Over 10 dagen rijdt Tadej Pogacar voor het eerst Parijs-Roubaix. Vandaag ging de wereldkampioen opnieuw de stenen verkennen.

Pogacar legde een groot stuk van de finale af, daarna stak hij de Belgische grens over. Een training van 212,9 km geeft de 26-jarige topcoureur mee in de sportapp Strava.

Onderweg reed "Pogi" flink wat records: persoonlijke, maar ook algemene.

In de kasseizone Mons-en-Pévèle kroonde hij zich tot nummer 1 (3 km in 4'27"), op Carrefour de l'Arbre ging hij exact even hard als Wout van Aert twee jaar geleden in koers (2 km in 2'58").

Dat belooft voor volgende week zondag. Dan daagt Pogacar kasseispecialisten Van Aert en Van der Poel uit op hun terrein.

Als Pogacar hen kan verrassen, heeft hij zijn vierde monument te pakken. Eerder won hij de Ronde van Lombardije (4x), Luik-Bastenaken-Luik (2x) en de Ronde van Vlaanderen (1x). Enkel Milaan-Sanremo ontbreekt dan op zijn indrukwekkend palmares.