Nicky Hayen zag hoe dominant Club het bijna nog weggaf: "Zure nasmaak, maar dat veegt het positieve niet uit"

Dat Club ondanks groot overwicht bijna nog punten liet liggen tegen Anderlecht zorgde voor enige ergernis in het Brugse kamp. Toch overheerste de tevredenheid over de verdiende driepunter. "Het was écht een hele goede match van ons."

"Als je te veel ruimte weggeeft in het centrum, dan benutten ze die meestal goed. Dat hebben we heel goed opgevangen. We hebben ook zelf heel veel kansen gecreëerd."

"We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld. We hebben Anderlecht meteen duidelijk gemaakt dat we hen niet wilden laten voetballen, want zij hebben een goede ploeg met spelers die het verschil kunnen maken."

Want Club was in het veldspel duidelijk beter dan Anderlecht en gaf op de slotfase na nauwelijks kansen weg.

"We hadden onszelf meer moeten belonen, maar uiteindelijk ben ik heel blij over de manier waarop wij gespeeld hebben. Het einde zorgt alleen wat voor een zure nasmaak, maar dat veegt al het positieve niet weg."

"In het voetbal kan alles gebeuren, maar het zou heel zuur geweest zijn als die laatste bal binnengegaan was. Dat zou absoluut onverdiend geweest zijn."

"We hadden een grotere voorsprong moeten hebben na de eerste helft, maar uiteindelijk kwam die 2-0 er dan toch. In plaats van de 3-0 of 4-0 te maken, hebben we hen weer in de wedstrijd gebracht op een stilstaande fase."

Ook bij de spelers van Club lagen de slotminuten zwaar op de maag. Maxim De Cuyper kon zijn ergernis niet verbergen. "Ik denk dat we echt een goede match spelen, maar het is ongelooflijk dat we het zo lastig krijgen."

"Dat is het verhaal van dit jaar. We moeten veel efficiënter zijn. Het kon 4 of 5-0 zijn, we moesten het veel sneller afmaken. We wisten gewoon dat er nog kansen kwamen na die aansluitingstreffer."

"Maar kijk, die drie punten zijn het belangrijkst vandaag. Het was écht een hele goede match van ons. Er zaten heel veel goede dingen in. We gaven nauwelijks iets weg en creëren zelf veel. De pressing was goed en daardoor creëerden we meer kansen."

Ook Simon Mignolet besefte dat Club aan puntenverlies ontsnapt was. "In het spel waren we de betere en waren we de verdiende winnaar, maar we hadden het onszelf wel wat makkelijker kunnen maken."

"Het had zomaar anders kunnen lopen. Dat is de les die we moeten leren en de stap die we moeten zetten om meer punten te pakken op lange termijn. We hebben erg goed voetbal gespeeld, maar we legden de bal te weinig in het net."

Ook bij Jardon Jashari klonk hetzelfde verhaal. "We waren klaar van bij het begin en hadden zowel aan als zonder de bal meer kwaliteit. Als we zo blijven spelen, zijn we onklopbaar."

"De lat ligt hoog, dus is het aan ons om die hoog te houden. We moeten eerlijk gezegd meer scoren. Nu moesten we afzien tot het einde, een goede test voor onze mentaliteit."