Sprintster Cynthia Bolingo zet na 12 jaar samenwerking met coach en mentor Carole Bam stop

Wissel van de wacht in de entourage van Cynthia Bolingo. De Belgische sprintster traint momenteel in Amerika en zal daar vanaf nu de samenwerking aangaan met haar nieuwe coach, Gary Evans. Ze zegt zo na 12 jaar vaarwel van haar mentor Carole Bam. "Toen ik wilde opgeven, vond ze vaak de juiste woorden", blikte Bolingo terug.

Cynthia Bolingo en haar coach Carole Bam gaan na een samenwerking van twaalf jaar in onderling overleg uit elkaar. In het Amerikaanse Clermont (Florida) gaat ze trainen bij haar nieuwe coach Gary Evans.

De 31-jarige Bolingo nam tijdens haar samenwerking met Carole Bam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in Rio 2016 en Parijs 2024. Tokio 2021 moest ze aan zich voorbij laten gaan door een blessure.

Haar grootste successen behaalde de blessuregevoelige Bolingo op het EK indoor in Glasgow 2019, waar ze zilver pakte op de 400 meter, en op het EK van dit jaar in Rome, waar ze brons behaalde met de Belgian Cheetahs.

In 2023 sprintte ze naar de vijfde plaats op de 400 meter op het WK in Boedapest. Op de Spelen in Parijs kon ze door een blessure niet aantreden met de Cheetahs. Bolingo heeft met 49.96 ook het Belgisch record op de 400 meter outdoor op haar naam staan.

"Haar empathie, intelligentie, visie, vriendelijkheid en betrokkenheid hebben mij in staat gesteld de atlete te worden die ik vandaag ben", schreef Bolingo op Instagram.

"Op verschillende momenten in mijn leven vond jij altijd de juiste woorden om mij op te beuren - vooral wanneer ik wilde opgeven", richtte Bolingo zich ook rechtstreeks tot haar mentor.