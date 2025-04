"Curling's coming home": Schotland kroont zich opnieuw tot wereldkampioen, na spannende finale tegen Zwitserland

Nadat ze vorig jaar nog naast een medaille grepen, kroonde Schotland zich gisteren in het Canadese Moose Jaw opnieuw tot wereldkampioen curling. In een spannende finale werd Zwitserland met 5-4 verslagen. Zo wint het land, waar de sport zijn oorsprong vindt, voor de 7e keer goud op het WK.

In een duel dat tot op het eind beide kanten op kon, was het de Schotse skip Bruce Mouat, die zijn land de wereldtitel bezorgde door in de tiende end de steen in het huis te krijgen: 5-4.

Nadat ze vorig jaar de titel moesten laten aan Zweden, kunnen de Schotten nu wel hun 7e wereldtitel in de curling bij de mannen vieren. Hun vorige dateerde uit 2023, toen ze in het Canadese Ottawa aan het langste eind trokken tegen het thuisland.

"We hebben hele hoge toppen gescheerd deze week, maar ook enkele mindere momenten gekend", zei Mouat na afloop.

"Mijn ploeg is ongelooflijk. Om een nieuwe wereldtitel te kunnen meemaken in Canada is al geweldig, en deze overwinning is de kers op de taart. Ik ben echt heel trots."

Met hun wereldtitel is het kwartet: Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie en Hammie McMillan ook meteen zeker van deelname aan de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina in 2026.

Op de vorige Spelen veroverde het viertal, onder Britse vlag, een zilveren medaille.