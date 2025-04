Brazilië bestraft uitdagend op de bal staan met geel, aanstoker Memphis Depay: "Is dit dan jogo bonito?"

De provocatie van Memphis Depay in de wedstrijd tussen Corinthians en Palmeiras heeft de Braziliaanse voetbalbond ertoe aangezet om in de toekomst strenger op te treden tegen soortgelijke acties. Depay zelf reageert op zijn sociale media nogal schamper.

Toen Memphis Depay vorige week in de beladen bekerclash tussen zijn club Corinthians en Palmeiras in de slotfase plots uitdagend met beide voeten op de bal ging staan, gingen de poppen aan het dansen. Het gevolg: twee rode kaarten voor spelers van Palmeiras.



Na de veelbesproken actie van Depay heeft de Braziliaanse voetbalbond nu beslist om dit in de toekomst met een gele kaart te bestraffen.



Depay zelf kan het nauwelijks geloven. "Ik ben naar Brazilië getrokken om kennis te maken met het "jogo bonita" (het mooie spel), maar nu leer ik dat je hier niet meer op de bal mag gaan staan of je krijgt een gele kaart."



"Niet dat dit een halszaak is, maar ik zie het probleem niet", schrijft de Nederlander. "Het Braziliaanse voetbal is aan het groeien en verdient wereldwijde visibiliteit."

"Het plezier en de passie om jezelf uit te leven op het veld zou niet beperkt mogen worden."

"Ik vraag me eigenlijk af hoe het bestuur van de Braziliaanse bond eruit ziet. Wie beslist over de toekomst van dit schitterende voetballand?"

"We zouden ons moeten focussen op regels die de sport kunnen verbeteren en tegelijkertijd kijken hoe het voetbal beter kan worden voor de clubs en de supporters. En dus niet dit soort onnozele aankondigingen doen."