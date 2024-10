Boycot van olympische stage in Belek? BOIC: "Neen, het ligt nu gewoon onder een vergrootglas"

Het blijft rommelen in de Vlaamse atletieksport. Binnenkort wordt in Belek een olympische stage georganiseerd, maar enkele kleppers sturen hun kat. Die afzeggingen kunnen niet losgekoppeld worden van de onrust die er heerst onder de atleten en hun entourage, maar BOIC-topman Cédric Van Branteghem nuanceert.

"Dat wordt nu uit de context getrokken en er wordt gesproken over een boycot, maar het was bij sommigen al geweten. Nu ligt het gewoon onder een vergrootglas, terwijl we zoals gewoonlijk net na de Spelen een kleinere stage hebben."

Onder meer Alexander Doom, Rani Sosius en Jonathan Sacoor zakken niet af naar Turkije. Hun afwezigheid is natuurlijk gelinkt aan de onvrede die onlangs aan het licht is gekomen. Zo botsen de plannen om de trainingsaanpak te centraliseren op veel protest.

Maar de CEO van het BOIC kan de (verbale) oorlog natuurlijk niet ontkennen of negeren. "Uiteraard voelen we dat. We vinden dat jammer en dat is niet goed voor een sereen trainingsklimaat."

"Als de atleten zich onrustig voelen, bekijken we dat nauwkeurig. Nu is het aan Atletiek Vlaanderen om te overleggen en om de plannen beter uit te leggen. Dat zal ook gebeuren, die vergaderingen zijn ingepland."

"Wij willen bemiddelen en de stage zal een belangrijk moment zijn om dat op te volgen met bepaalde aanwezige coaches en atleten."