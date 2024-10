"Eigenlijk kan dit niet": Bus Deinze 3 uur onderweg, spelers hebben amper 26 minuten om zich klaar te maken

Verre van de ideale voorbereiding op een topper. De spelersbus van Deinze kwam door files pas om 20.34 uur aan in Antwerpen, terwijl de aftrap oorspronkelijk om 20.45 uur gepland stond. Uiteindelijk kreeg de tweedeklasser een kwartiertje extra tijd. "Maar in 26 minuten de bus afstappen en klaar zijn, dat kan niet."

"Nee, eigenlijk kan dit niet", ging Gert Verheyen akkoord. "Het is niet ideaal, zeker niet op Antwerp. Maar soms ontstaat er iets waarbij je ondanks een slechte voorbereiding toch goed aan een wedstrijd kan beginnen."

"In 26 minuten van de bus stappen en klaar zijn voor deze wedstrijd, dat kan niet", wierp presentator Karl Vannieuwkerke op.

De tweedeklasser arriveerde namelijk pas om 20.34 uur aan het stadion van Antwerp. Op dat moment was de start van de bekerclash al een kwartiertje opgeschoven, maar zelfs dat was eigenlijk een mission impossible.

De tijd tikte genadeloos weg, de spelersbus deed er maar liefst 3 uur over. Zo werd het plots onmogelijk om de partij - zoals gepland - om 20.45 uur af te trappen.

Het belangrijkste is dat iedereen op de bus rustig is gebleven.

Sommigen vragen zich misschien af waarom de partij niet nog wat verder werd opgeschoven. "Maar ook de thuisploeg heeft een routine richting de match, hé", legt Vannieuwkerke uit.

"Je kan een kwartier verlaten, maar geen drie kwartier. Dat gaat gewoon niet", klinkt het nog aan de tafel.

En dus moesten de Deinzenaren zich in een mum van tijd omkleden. "Vroeger zaten de kleren nog onderin de bus", grapte Wesley Sonck.

Vandaag was dat duidelijk niet het geval. En zo lijkt de strijd nog iets ongelijker te zijn geworden. "Want het speelt zeker mee dat je hier later toekomt", bevestigt Sonck.

Al zien de analisten uiteindelijk ook nog een voordeel. "Het kan een motivatie zijn. Je hebt maar zo veel tijd om op te warmen en klaar te zijn, toon nu maar eens wat je kan."

"Het belangrijkste is gewoon dat iedereen op de bus rustig is gebleven. Dat ze zich niet hebben opgejaagd. En dat is de taak van de trainer. Al kan de ene daar beter mee om dan de andere. Hoe dan ook hebben ze hier minder tijd gekregen om echt nerveus te worden", knipoogt Verheyen nog.