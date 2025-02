Een discutabele strafschop en een jonge uitblinker: zo pakten Club en Anderlecht kleine bonus in Croky Cup

wo 5 februari 2025 13:40

De finale in de Heizel lonkt, maar Club Brugge en Anderlecht moeten hun voordeel uit de heenwedstrijd wel nog verzilveren. Zitten die matchen van januari even ver in het geheugen? We frissen het nog eens op voor de beslissing valt.

Penalty maakt verschil voor Club tegen Genk

Croky Cup

Club Brugge einde 2 - 1 KRC Genk

Het voordeel ligt bij Club Brugge na een 2-1-overwinning in de heenmatch tegen competitieleider KRC Genk. In een aangenaam duel scoorden de nummers 1 en 2 uit het klassement elk één keer voor de pauze. Na een misser van Tzolis was het aan de overkant wel prijs voor Tolu. Ordonez, die zich had laten aftroeven bij het openingsdoelpunt, maakte het goed met de gelijkmaker. Genk leek op weg naar een gelijkspel, tot Sadick 20 minuten voor tijd Jutgla aantikte in het strafschopgebied. Heel licht, maar na tussenkomst van de VAR is het voldoende voor een penalty. 2-1, en een bonus voor Club. Opletten: ook vorig seizoen had Club een 2-1-bonus uit de heenwedstrijd tegen Union, maar zag het zijn ticket voor de bekerfinale nog uit handen glippen in de terugwedstrijd. Kan het zo'n scenario vermijden tegen Genk?

Anderlecht vervloekt de paal in nipte zege tegen Antwerp

Croky Cup

Anderlecht einde 1 - 0 Antwerp