"Daarom kijkt er dus niemand naar de Belgische competitie": Toby Alderweireld foetert op nieuwe veld van Anderlecht

Het (nieuwe) veld van Anderlecht blijft beroeren. Na het bekerduel tegen Antwerp stak Toby Alderweireld een tirade af over de grasmat. "Dan vragen we ons af waarom niemand naar de Belgische competitie kijkt. Hier kan je gewoon geen deftig voetbal op spelen", foeterde hij.

Ook tegen Antwerp vertoonde de nieuwe grasmat van Anderlecht nog maar weinig beterschap. De aanvoerder van de Great Old stak na afloop zijn frustratie over de speelomstandigheden allerminst weg.

"Zeker als verdediger ben je er constant mee bezig dat je bijvoorbeeld kunt uitglijden. Soms struikelde ik gewoon over een potje zand. Ongezien! Kijk, met onze kwaliteiten zijn wij een voetballende ploeg."



"Natuurlijk willen we ook niet alles op het veld steken - we kunnen zelf beter. Met deze 1-0 kunnen we wel leven. Over drie weken kunnen we dit rechtzetten op een goed veld en met onze supporters."

Opvallend: Anderlecht-doelman Colin Coosemans toonde zich achteraf positief over de grasmat. "Er is hard gewerkt aan het veld", klonk het bij hem. "Het lag er veel beter bij dan dit weekend. Dat helpt wel."