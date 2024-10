Antwerp houdt schietoefening en knikkert machteloos Deinze simpel uit de beker

De bekeravond begon met een stevige valse noot voor Deinze. De spelersbus reed zich hopeloos vast in de Antwerpse verkeersdrukte, waardoor de aftrap een kwartier uitgesteld werd. Een lange busrit en een minimale opwarming, voor Deinze was het een verre van ideale aanloop.



Toch toonde de tweedeklasser zich weerbaar in het Bosuilstadion. Antwerp domineerde dan wel, maar veel kansen leverde dat overwicht aanvankelijk niet op. Iets voor het kwartier was het wel even schrikken voor Deinze toen Chery een vrije trap tegen de paal mikte.



Net voor het halfuur ontsnapte Deinze aan een penalty toen Praet zelf aangaf dat er geen fout op hem gemaakt was. Zijn eerlijkheid kostte Antwerp niet alleen een strafschop, het leverde Praet ook vreemd genoeg geel op.



Even later maakte Antwerp toch het verschil met twee goals in evenveel minuten. Gelanceerd door Chery opende Janssen de score met een overhoeks schot en Corbanie solliciteerde naar een schoonheidsprijs met een heerlijke trap over Dutoit in de verste hoek.



Diezelfde Dutoit voorkwam dat de schade nog voor de rust hoger opliep voor Deinze. Met een voetveeg kon hij Janssen van een tweede treffer houden. Ook Praet kwam nog dicht bij de 3-0.