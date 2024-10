VIDEO - "Wat een mega-, mega-, megakans!": Zanka mist op zucht van doellijn de gelijkmaker tegen Club Brugge

Een fractie van een seconde die nog lang in zijn hoofd zal spoken. Invaller Zanka kreeg in de absolute slotseconden van de topper in Brugge dé kans om Anderlecht een onverhoopt punt te schenken. Maar de verdediger raakte de bal helemaal verkeerd vanaf de doellijn. "Ook daar doet hij het he-le-maal verkeerd", kan ook commentator Peter Vandenbempt zijn ogen niet geloven.

Even dacht hij de held van Anderlecht te worden.

Invaller Zanka moest in de slotseconden van de topper tegen Club Brugge de gelijkmaker maar in het doel van Mignolet duwen, maar de verdediger raakte het leer helemaal verkeerd.

De teleurstelling was af te lezen van zijn gezicht. Ook in de perstribune kon Peter Vandenbempt zijn ogen niet geloven. "Oh, la, laa!", roept onze commentator op het moment.

"Wat een misser van dichtbij, een mega-, mega-, megakans vanop de doellijn! Ook daar doet hij het helemaal verkeerd."

"De 2-2 had zomaar gekund. Dankzij een misser van formaat ontsnapt Club aan puntenverlies!", besluit Vandenbempt. Niet alleen in het stadion, ook op sociale media is Zanka logischerwijs meteen een veelbesproken figuur.