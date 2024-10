Max Verstappen reageert op potentiële motorwissel en steeds luidere kritiek over rijstijl: "Ik weet wat ik doe, hoor"

Geniaal of gevaarlijk? Na trammelant in Texas en zijn tijdstraf vorige week, is Max Verstappen momenteel het middelpunt van controverse in de Formule 1. Meer dan ooit wordt de alles-of-niets-rijstijl van de Nederlander bekritiseerd. In Brazilië blikte hij koeltjes terug op de bewogen race van vorige week. "Het was bij momenten echt pijnlijk", vertelde Verstappen - die het ook over zijn potentiële motorwissel had.

Een tegen allen, allen tegen Max Verstappen . De laatste weken zwelt de kritiek op de rijstijl van de Nederlander steeds meer aan. Nu hij op de hielen wordt gezeten door Lando Norris in de wk-stand, wijkt Verstappen nog minder voor zijn tegenstanders. Iets wat in de voorbije twee races, in Austin en in Mexico, twee keer tastbaar tot uiting kwam in een beklijvend duel met Norris.

Spectaculair is het zeker, maar de alles-of-niets-mindset van Verstappen is in Brazilië momenteel toch "the talk of the town" in de neergestreken Formule 1-caravan.

"Het is mijn tiende jaar in de Formule 1. Ik denk dat ik wel weet wat ik doe, hoor", reageerde Verstappen donderdag stoïcijns toen hij er tijdens de persconferentie in São Paulo een vraag over kreeg.

De Nederlander herhaalde ook nog eens dat zijn wagen "toch wat snelheid mist ten opzichte van zijn tegenstander".

"Het was bij momenten echt pijnlijk", schudde hij het hoofd. "Zeker tijdens duels op het scherpst van de snee zou je alles moeten kunnen geven. Nu lijkt het alsof we met een rem op moeten racen.