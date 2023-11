OH Leuven haalt met Oscar Garcia ex-aanvaller van Barcelona binnen als nieuwe coach

Oscar Junyent Garcia was in de jaren negentig een gewaardeerde pion bij het FC Barcelona van onder meer Pep Guardiola en Ronaldo. Niemand minder dan Johan Cruijff liet de Catalaan debuteren.

De voormalige aanvaller trok nadien nog ruim honderd keer het shirt van de Blaugrana aan en pakte vier landstitels, twee Spaanse bekers en een Europacup II.

Na zijn spelerscarrière ging Garcia aan de slag bij de jeugdwerking van de Spaanse topclub.

In 2012 stortte hij zich in zijn eerste echte trainersavontuur bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv, waar ex-ploegmaat Jordi Cruijff toen sportief directeur was.

Nadien zou Garcia nog aan de slag gaan in Engeland (bij Brighton en Watford), Frankrijk (Saint-Étienne en Reims), Spanje (Celta de Vigo), Griekenland (Olympiakos) en Oostenrijk (RB Salzburg).



Bij die laatste club was hij als trainer trouwens het meest succesvol – hij pakte er twee landstitels en evenveel bekers.