OH Leuven en Marc Brys gaan uit elkaar: "Prestaties blijven onder de verwachtingen"

De stoel van Marc Brys wankelde al langer. OH Leuven worstelt al enkele seizoenen met het invullen van zijn sportieve ambities en staat na 10 speeldagen in de gevarenzone.

Het telt als 14e slechts 9 punten en na 3,5 jaar is Brys mee het kind van de rekening.

"Marc Brys kwam in juni 2020 aan in Leuven en stond maar liefst 118 wedstrijden aan het roer van onze club. Onder leiding van Brys groeide OH Leuven de voorbije seizoenen uit tot een stabiele eersteklasser", schrijft OHL in zijn communiqué.

"Omdat de prestaties en resultaten dit seizoen onder de verwachtingen blijven, voelt de club zich genoodzaakt de samenwerking nu stop te zetten."

"OH Leuven maakt zo snel mogelijk werk van een opvolger. De huidige staf, met ondersteuning van de huidige U23-coach Eddy Vanhemel, neemt in afwachting van een nieuwe hoofdcoach zijn taken over."