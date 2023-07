Van "een kantelpunt" tot "gekregen penalty": deze VAR-fases zorgen voor woede op openingsspeeldag

Vrijdagavond: penalty voor Union

Vanuit één camerstandpunt is namelijk te zien dat Vertonghen de bal met de elleboog raakt, terwijl zijn arm weg is van het lichaam.

Zaterdagavond: penalty OH Leuven

Felice Mazzu stak achteraf zijn ontgoocheling niet weg: “We zullen de volgende vergadering met de scheidsrechters afwachten, die duurt wellicht opnieuw twee uur. Daarna zullen we misschien commentaar geven.”

Dat er geen volkswoede te horen was, lag aan de afwezigheid van de thuisfans. Maar bij Charleroi voelden ze zich zaterdag flink bekocht toen Nathan Verboomen, samen met VAR Jan Boterberg, een penalty zag toen Opoku naar de grond ging. OH Leuven scoorde daaruit de gelijkmaker.

Zondagavond: penalty Club Brugge

Ook KV Mechelen had reden tot klagen op Jan Breydel. De bezoekers incasseerden op Jan Breydel de gelijkmaker na een discutabele penaltyfase.

Op aangeven van de VAR - Verboomen, een dag eerder scheids in Charleroi - gaf ref Bert Put een strafschop, nadat Rob Schoofs in een duel Igor Thiago had aangetikt.

"Als we daarvoor gaan fluiten, zullen we veel strafschoppen te zien krijgen", baalde Rob Schoofs. "Misschien is het een trend bij de arbitrage."

Trainer Steven Defour noemde de elfmeter "een kantelpunt". "Uiterlijk ben ik rustig, maar binnenin kookt het", gaf hij nog mee.