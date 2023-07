Arbitrage stelt nieuwe spelregels voor: extra toegevoegde tijd, handspel, buitenspel en communicatie

Scheidsrechters zullen voortaan de speeltijd die wordt ‘verloren’ bij het vieren van een doelpunt in rekening brengen. De exacte speeltijd wordt bij de toegevoegde tijd gerekend. Indien een doelpunt wordt gescoord in de toegevoegde tijd, zal er nog toegevoegde tijd worden bijgeteld.

Verder zal er ook geen gele kaart meer worden gegeven wanneer een schot binnen het doelkader zou belanden, maar het verdedigende team de bal met zekerheid zou kunnen recupereren als het handspel niet had plaatsgevonden.

De UEFA heeft ook de regels aangepast in geval van handspel bij een schot in de richting van het doel. Een verdediger zal niet langer een gele kaart krijgen voor een overtreding op een schot buiten het doelkader.

De UEFA heeft de regels voor handspel na een afgeweken bal aangepast. Als de bal duidelijk van richting verandert na te zijn afgeweken op een lichaamsdeel (niet de arm of de hand), wordt het contact met de hand niet langer als een overtreding beschouwd indien er geen opzettelijke beweging is naar de bal.

Een speler in buitenspelpositie die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal onder controle heeft en vrijwillig heeft gespeeld, inclusief door vrijwillig handspel, wordt niet beschouwd als een speler in buitenspelpositie.

Die communicatie houdt in dat de scheidsrechters de twee coaches 75 minuten voor de aftrap ontmoeten en, indien gewenst, ook tot 20 minuten na het laatste fluitsignaal. Op deze manier kunnen scheidsrechters en coaches op een respectvolle manier spelfases bespreken.

- Vierde optie: in uitzonderlijke omstandigheden kan de scheidsrechter een on-field review aanvragen.

- Tweede optie: indien de VAR oordeelt dat de beslissing van de scheidsrechter duidelijk en manifest fout is, volgt een on-field review.

Bertrand Layec herhaalde tevens de belangrijkste elementen in de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR bij sleutelmomenten in de wedstrijd.

Nieuw strategisch plan voor professionele arbitrage 2023-2026

Stephanie Forde, operationeel directeur van het PRD, stelde het nieuw strategisch plan voor de arbitrage in het profvoetbal voor.

Uit een evaluatie van het strategisch plan 2019-2023 blijkt dat de arbitrage de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet: het vertrouwen in de arbitrage is verbeterd, een langetermijnstructuur voor de Belgische arbitrage is ingevoerd, de prestaties van scheidsrechters zijn de afgelopen drie seizoenen – zowel op nationaal als internationaal niveau – verbeterd en de scheidsrechters worden op het hoogste niveau getraind en opgeleid.

Er is dus een positieve evolutie in de kwaliteit van de arbitrage, toch is er ook nog ruimte voor verbetering. Uit het strategisch plan 2023-2026 blijkt dat de KBVB inzet op vier pijlers.

1) Het verbeteren van de kwaliteit van de arbitrage: het PRD ambieert 90% juiste beslissingen op het veld (voor tussenkomst van de VAR) in de ​ Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Vorig seizoen was dat in de Jupiler Pro League 86,86%. Het PRD benadrukt bij de scheidsrechters het belang van de uniformiteit bij het nemen van beslissingen: dezelfde fouten moeten door scheidsrechters tijdens eenzelfde wedstrijd op dezelfde manier worden beoordeeld.

2) Het verbeteren van de kwaliteit van de VAR: het PRD ambieert 90% juiste beslissingen bij situaties waar de VAR kan ingrijpen. Vorig seizoen was dat in de Jupiler Pro League 84%. Na het ingrijpen door de VAR wil het PRD naar 99% juiste beslissingen op sleutelmomenten.

3) Het verbeteren van de communicatie met de stakeholders: meer communicatie tussen de scheidsrechters, de clubs en de Pro League over waarom beslissingen zijn genomen door scheidsrechters en de VAR. Het PRD maakt gebruikt van sociale media, maar gaat ook rechtstreeks in interactie met de clubs om in alle transparantie en openheid te communiceren.

4) Het inzetten op een kwalitatieve opleiding en begeleiding van scheidsrechters, met de ambitie om op nationaal, maar om ook op internationaal vlak, scheidsrechter op het hoogste niveau te zien presteren.