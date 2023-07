Anderlecht maakt meteen valse start met pijnlijke 2-0-nederlaag tegen Union

Union - Anderlecht in een notendop:

Zwak Anderlecht ontsnapt aan meer averij

Teuma, Boniface, Kandouss, Van der Heyden en Adingra. Het zijn niet minste namen die Union zag vertrekken en dus was het afwachten of de Brusselse club die leemte kon opvullen. Evenveel vraagtekens bij Anderlecht, dat na een historisch slecht seizoen ook een flinke metamorfose onderging.



Twee ploegen in de steigers dus, al bleken die bij paars-wit nog bijzonder wankel. Lapoussin kreeg al na één minuut te veel ruimte in de zestien, Dupé moest meteen aan de bak om een vroege goal te voorkomen. De toon was wel gezet. Union domineerde, een erg slap Anderlecht kwam niet in het stuk voor.



Halfweg de eerste helft zette Ashimeru dat nog eens de verf met een dramatische pass. Nieuwkoop nam het cadeau aan, maar vergat het uit te pakken. Zijn schot strandde op de paal.



Op het halfuur strafte Union nieuw geklungel bij Anderlecht wél af. Patris liet zich op een verre uittrap van Moris makkelijk aftroeven door Lapoussin en ook Eckert werd niks in de weg gelegd: 1-0. Een meer dan verdiende voorsprong voor de thuisploeg.



Paars-wit was in de eerste helft welgeteld één keer gevaarlijk, op een afgeweken vrije trap van Arnstadt. Na een knap hakje van Dolberg besloot Dreyer over. Kort voor de rust maakte Eckert er met een fraaie kopbal bijna 2-0 van, maar na de paal bracht nu de lat redding voor Anderlecht.