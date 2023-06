Waar ligt de toekomst van Kylian Mbappé? "Ik heb PSG niet om een transfer naar Real Madrid gevraagd"

In een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport geeft Kylian Mbappé (24) tekst en uitleg over zijn beslissing om zijn contract niet te verlengen bij PSG. De Franse topvoetballer heeft het in de Italiaanse sportkrant ook over Messi, Ibrahimovic en Lukaku.

Kylian Mbappé speelt nog een jaar in Parijs, daarna is het fini. De sterspeler zal niet bij PSG blijven. Om eindelijk naar Real Madrid te trekken? "Ik heb niet om een transfer of een vertrek naar Real Madrid gevraagd", antwoordt Mbappé in La Gazzetta dello Sport. "Ik heb alleen bevestigd dat ik het in het contract voorziene extra jaar niet wil activeren." In 6 jaar PSG heeft Mbappé veel prijzen gewonnen, maar niet de Champions League. Dit jaar vloog het team er al in de 1/8e finales uit tegen Bayern München (0-3). "We wisten dat er tekortkomingen waren waar we vroeg of laat voor moesten boeten", stelt Mbappé. "Individueel daarentegen houd ik al enkele jaren een hoog niveau vast: ik wil blijven evolueren om altijd aan de top te blijven."

Kylian Mbappé gaat er met PSG al vroeg uit in de Champions League: "We wisten dat er tekortkomingen waren waar we vroeg of laat voor moesten boeten. Individueel daarentegen houd ik al enkele jaren een hoog niveau vast."

"Messi kreeg niet het respect dat hij verdiende"

Kylian Mbappé gaat Parijs verlaten, Lionel Messi heeft de lichtstad al verlaten. "Het is nooit goed nieuws als iemand als Messi vertrekt", zegt Mbappé. "We hebben het over potentieel de beste speler in de geschiedenis van het voetbal." De liefde tussen Messi en Parijs was niet groot. Mbappé: "Persoonlijk begrijp ik niet helemaal waarom zoveel mensen zo opgelucht waren dat hij er niet meer was. Hij kreeg niet het respect dat hij verdiende."

Lionel Messi en Kylian Mbappé.

Mbappé over racisme: "We moeten het veld verlaten"

In het uitgebreide interview met de Italiaanse sportkrant heeft Kylian Mbappé het ook over racisme in de voetbalstadions. De voorbije weken sprak de Franse international openlijk zijn steun uit voor Romelu Lukaku en Vinicius junior. "We moeten allemaal het veld verlaten. Zo maken we duidelijk hoe ernstig de situatie is", zegt Mbappé. "Want klagen volstaat niet." "We spelen juist om de fans het plezier van voetballen en voetbal kijken over te brengen. Als ze je als een aap behandelen, wil je dat niet meer doen." "Natuurlijk zullen er altijd racisten zijn, maar er is meer solidariteit nodig tussen de spelers", vindt Mbappé. "Lukaku, de spelers van Inter en die van Juve moesten vertrekken." "Er is geen rivaliteit die standhoudt. Racisme gaat verder dan voetbal", sluit Mbappé het onderwerp af."

Romelu Lukaku legt de racistische tegenstanders het zwijgen op.

"Ibrahimovic zegt het in je gezicht"

Zondag keek Kylian Mbappé samen met Zlatan Ibrahimovic naar de finale van Roland Garros. Het respect voor de Zweed is groot. "In een wereld waar iedereen je vleit, zegt hij

altijd dingen in je gezicht. Dat waardeer ik", legt Kylian Mbappé uit. "Het was een leuke namiddag. We spraken op Roland Garros vooral over zijn nieuw leven." En het nieuwe leven van Mbappé? Daar gaat u de komende weken en maanden ongetwijfeld nog veel over kunnen lezen.