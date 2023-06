Kylian Mbappé dwingt PSG op de knieën met brief, maar verzekert: "Ik speel volgend jaar in Parijs"

PSG zit met een probleem. Superster en uithangbord Kylian Mbappé (24) doet de club daveren met een onverwachte mededeling: hij zal de optie in zijn contract - dat nu tot 2024 loopt - niet lichten. En dus zullen de Qatari met nóg meer geld over de brug moeten komen... of Mbappé deze zomer verkopen. De Fransman zelf zet op Twitter zijn pokerface op door te verklaren dat hij komend seizoen in Parijs speelt.