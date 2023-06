De sterren verlaten een voor een Parijs: na Messi neemt ook Sergio Ramos afscheid van PSG

Sergio Ramos kwam 2 seizoenen geleden transfervrij over van Real Madrid, waar hij alles had gewonnen dat je kunt winnen.



De Spanjaard dacht dat in Parijs nog eens dunnetjes over te kunnen doen, in een ploeg met ook nog onder meer Messi, Mbappé en Neymar.

Maar dat viel tegen: 2 landstitels en 1 Franse Supercup zijn de enige prijzen die Ramos in zijn PSG-periode aan zijn rijke palmares kon toevoegen.

Dat kwam misschien ook voor een deel omdat Ramos niet meer de verdediger van wereldklasse was van bij Real. Het wekt dan ook geen verbazing dat het contract van de 37-jarige niet werd verlengd.

"Zijn leiderschap, professionalisme en team spirit in combinatie met zijn ervaring maken van Sergio een echte voetballegende. Het was een eer om hem in Parijs te zien spelen", zwaait voorzitter Al-Khelaïfi hem uit.