Adieu Paris, Lionel Messi verlaat de Franse topclub PSG

De exit van Lionel Messi hing al langer in de lucht. De Argentijn heeft nooit echt kunnen aarden in de Franse hoofdstad.

Waar de wereldkampioen volgend seizoen voetbalt, is nog een vraagteken. In Saudi-Arabië zwaaien ze met oliedollars, in Barcelona met liefde en nostalgie.

Eerst neemt Messi nog afscheid van PSG. Zaterdag staat in Parijs de slotmatch van het seizoen (tegen middenmoter Clermont) op het programma.

"Het wordt zijn laatste match in Prinsenpark. Hopelijk krijgt hij een warm welkom", zegt PSG-coach Christophe Galtier, die vereerd was om met Messi samen te werken.

"Ik heb het genoegen gehad om een van de beste voetballers aller tijden te coachen."



Messi voetbalde twee jaar voor PSG. Twee keer met de Franse titel als hoofdprijs.