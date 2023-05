Messi toch terug naar Barcelona? Laporta: "We doen er alles aan om hem terug te halen"

Gisteren doken nog filmpjes op van een dansende Laporta bij de titelviering van Barcelona, vandaag is de voorzitter al weer druk in de weer om wereldster Lionel Messi terug naar Camp Nou te halen.

In de Spaanse pers gaf Laporta vandaag aan dat Barcelona er alles zal aan doen om de Argentijn terug te halen. Ook Messi zelf leek de laatste weken aan te sturen op een vertrek bij PSG. Zo bracht hij zonder toestemming een bezoek aan Saudi-Arabië. Daarmee maakte de Argentijn zich onmogelijk bij de Parijse fans.

Dat bezoek aan het Midden-Oosten was trouwens geen toeval. Messi zou naar verluidt ook al een aanbieding van Al-Hilal op zak hebben. Laporta heeft er echter veel vertrouwen in dat de 36-jarige vedette gewoon terug voor Barcelona kiest. "Met alle respect voor Saudi-Arabië, maar Barça blijft Barça en hier hoort Messi thuis", stelde hij.

De gesprekken tussen Messi en de Spaanse topclub zijn ook al opgestart. "We hebben het gehad over Leo's vertrek in 2021. Ik heb hem uitgelegd dat ik op dat moment de club boven hem moest stellen, ook al was hij de beste speler ter wereld", verklaarde Laporta.