Barcelona ziet zijn technisch directeur vertrekken: Engels avontuur wenkt voor Alemany

Mateu Alemany, de sportief directeur van Barcelona, vertrekt op 1 juli om elders "een nieuw professioneel project te beginnen". Dat maakte Barça dinsdagavond na de 1-0 overwinning tegen Osasuna bekend.

De Catalaanse club deelde mee dat Alemany, wiens contract tot 2024 loopt, de club deze zomer zal verlaten, maar indien nodig voor Barça zal blijven werken om de laatste zomertransfers nog af te ronden.

Volgens de gespecialiseerde pers staat de 60-jarige Alemany dicht bij een akkoord met de Engelse club Aston Villa, gecoacht door de Baskische coach Unai Emery.

Het vertrek van Alemany is een aderlating voor de club. De Spanjaard snelde Barcelona - dat in diepe crisis verkeerde - in 2021 ter hulp. Toch slaagde hij erin om de club - met beperkte middelen - opnieuw op het juiste spoor te zetten.

Alemany's contractuele onderhandelingen om spelers aan te trekken (Ferran Torres, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha ...) of spelers te behouden (Pedri, Gavi, Ronald Araujo, enz.) hebben hem heel wat lof opgeleverd.

De Spanjaard is een geboren meestertacticus tijdens onderhandelingen en draaide zijn hand ook niet om om grote kuis te houden: zo was hij de drijvende kracht achter het afscheid van grootverdieners zoals Philippe Coutinho of Miralem Pjanic.

De opvolger van Alemany heeft alleszins grote schoenen om te vullen.