OH Leuven, nummer 13 in de stand, ontslaat zijn coach Oscar Garcia

vr 22 november 2024 09:46

De interlandbreak heeft dan toch een slachtoffer geëist in de Jupiler Pro League. OH Leuven heeft de samenwerking met coach Oscar Garcia stopgezet. De Spanjaard was een jaar aan de slag in Leuven. OHL staat na 14 speeldagen op de 13e plaats.

Dat OH Leuven zijn coach Oscar Garcia (51) wegstuurt, is geen donderslag bij heldere hemel, maar de timing van het ontslag is best opvallend. Een interlandbreak is altijd een gevoelige periode voor trainers van wie de stoel wankelt, maar aangezien de competitie vanavond hervat wordt, leek alles bij het oude te blijven. Gisteren stuurde OHL bovendien nog een uitnodiging voor de persbabbel van Garcia voor de competitiematch van zondagnamiddag tegen Union. Die thuismatch zal OHL dan toch zonder Garcia in de dug-out afwerken. De Spanjaard, met Barça-genen, landde begin november 2023 in Leuven. Met een behouden aanpak kon hij OHL op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog net redden van de play-offs voor de degradatie, waarna Garcia het dit seizoen over een andere boeg wilde gooien. Met een nieuwe CEO en technisch directeur, overgekomen van Beerschot, en een competitieve kern begon OHL degelijk aan het seizoen, maar intussen is het afgegleden naar de 13e plek.

Niet alleen de resultaten vielen tegen, ook de communicatie van Garcia riep geregeld vragen op. Zo toonde Extra Time 10 dagen geleden weinig begrip voor een verbale uithaal van de Spanjaard naar zijn spitsen.

"Hij gooit zijn spelers onder de bus", reageerde Filip Joos toen. "Heb je niet het gevoel dat hij hiermee zegt: "Ontsla me en geef me de jackpot mee.""

Of Garcia een jackpot gekregen heeft, is niet geweten. Maar zijn ontslag - en dat van zijn assistenten - is wel bevestigd. "Het begin van deze competitie was veelbelovend, maar de laatste weken en maanden bleven de resultaten onder de verwachtingen", klinkt het.

Academy Manager Hans Somers, ex-coach van Deinze, neemt de honneurs waar als interim-coach "in afwachting van een nieuwe hoofdtrainer".