Uitspraak van OHL-coach Oscar Garcia roept vragen op: "Hij gooit zijn speler onder de bus: dit slaat nergens op"

Chukwubuikem Ikwuemesi passeerde enkele weken geleden nog de revue met zijn geweldige doelpunten tegen Charleroi, nu sprong zijn misser tegen Dender eruit.

"Die bal moet erin, voor alle duidelijkheid", kaartte Filip Joos het onderwerp aan in Extra Time. "Maar wat echt verraste, was wat zijn coach er achteraf over zei."

Bij de rechtenhouder zei Oscar Garcia: "Ik zou graag een spits hebben die meer dan 10 goals kan maken in een seizoen, maar zo'n aanvaller is te duur voor ons. Het is ook niet makkelijk om 8 à 9 vertrokken spelers te vervangen."

Na het fragment werd het even stil aan de tafel. "Van die vertrekkers wilden ze toch graag af bij OH Leuven", gaf Peter Vandenbempt duiding. "Vorig jaar had Garcia reden tot klagen, wat hij overigens 3 keer per week deed."

"Maar dit jaar heben ze een zeer degelijke ploeg om een competitieve middenmoter te zijn. Ze hadden al meer punten kunnen hebben, maar zijn uitspraak slaat nergens op. Dit is zeer motiverend voor de ploeg", klonk het cynisch.