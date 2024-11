Ultieme daad van verzet? Context bij "onverwachte" contractverlenging Guardiola: "Werkt als rode lap op stier bij hem"

vr 22 november 2024 10:32

Toeval bestaat niet bij hem. Pep Guardiola verraste donderdag vriend en vijand met zijn contractverlenging bij Manchester City. Net nu de club in verval dreigt te geraken, maakt hij een bocht van 180 graden. Een meesterzet of eerder een erezaak? "Het is bijna een vorm van uitdagen tegenover de concurrentie", schat Premier League-commentator Jelle Tack in.

Kruip in het hoofd van Pep Guardiola en je raakt ongetwijfeld verstrikt in de vele (vreemde) kronkels.



Het maakt hem als trainer geniaal. Langs de lijn steeds innovatief en onberekenbaar, steeds een stap voor op zijn concurrent in de aangrenzende dug-out. Velen gaven het dan ook op om zijn keuzes tussen de krijtlijnen te begrijpen, maar deze keer was de Catalaanse meester-tacticus ook iedereen buiten het voetbalveld te snel/slim af met een onverwachte zet. Terwijl iedereen dacht dat hij aan zijn laatste seizoen bij Manchester City bezig was, tekende hij - hoewel hij op de voorbije persconferenties vaak het tegengestelde liet doorschemeren - plots toch gewoon bij. "Ook voor mij was het toch een verrassing", vertelt Premier League-commentator en -kenner Jelle Tack. "Zeker met wat er City allemaal boven het hoofd hangt."

Het is bijna een vorm van uitdagen tegenover de concurrentie. Jelle Tack

Want, hoe mooi de voorbije jaren voor City en Guardiola wel zijn geweest, zo akelig ziet het heden en de toekomst eruit voor de club.



De Engelse pers schreef City de afgelopen week al een "crisis" aan nadat het voor het eerst onder Guardiola vier wedstrijden op een rij verloren had. Een onschuldig dipje of is er toch meer aan de hand? "Feit is wel dat Guardiola op dit moment de blessures van Ballon d'Or-winnaar Rodri, spelverdeler Kevin De Bruyne en vaste waarden in de verdediging Dias, Walker en Stones momenteel niet kan verdoezelen", legt Tack uit.



"Het zal moeilijker worden dan ooit", klinkt het ondertussen al over de titelkansen van City voor dit seizoen.

Maar goed, dat hebben we wel al vaker gehoord over City voor nieuwjaar. Het is vooral de juridische slag die momenteel gaande is in het Etihad Stadium, die alle betrokken binnen de club ferm zorgen baart. De club hangt nog steeds een dreigende straf boven het hoofd na de 115 gevonden inbreuken op de Financial Fairplay. De rechtszaak loopt, maar na nieuwjaar wordt er een uitspraak verwacht.



De mogelijke strafmaat: fikse boetes, puntenaftrek en zelfs de degradatie dreigt. "Guardiola in de Championship? Dat zou spektakel opleveren", vertelt Tack. "Hoewel hij zelf al heeft gezegd dat hij de club desnoods ging volgen tot in de League 2, leefde het gevoel bij iedereen wel dat hij de club zou verlaten wanneer het zwaard van Damocles zou vallen."

Rustpunt

Waarom dan plots toch die bocht van 180 graden? "Kijk, op deze manier zorgt Guardiola in deze woelige periode plots toch voor rust binnen de club", schat Tack in. De vorige wedstrijden doken er in het stadion niet toevallig al spandoeken op die naar Guardiola persoonlijk gericht waren. Allemaal met dezelfde smeekbede: "Please Pep, stay with us". "Hij geeft zo een goed signaal naar de supporters, hé. Die moeten zich geen extra zorgen maken over de sportieve toekomst van de club. En ook de club zelf toont hen dat Guardiola - ondanks wat speculaties over zijn opvolgers - nog steeds hun man is."

Komt daar nog bij: vraag aan alle voetballers onder wie ze graag eens zouden werken en haast iedereen zegt zijn naam. Kijk maar naar Kevin De Bruyne, die zijn lot al lange tijd verbonden heeft aan Guardiola. "Dus ook in de hoofden van de spelers zorgt dit voor zekerheid. Velen die nog maar een jaar of twee jaar contract hebben, weten nu dat ze die uit zullen kunnen doen met de trainer waarvoor ze naar City gekomen zijn." "Ook voor De Bruyne kan dit een doorslaggevende factor zijn in zijn aflopende overeenkomst, al denk ik dat het bij hem vooral een keuze van het hoofd in plaats van het hart wordt", vertelt Tack. "Hij weet goed genoeg wat hij heeft aan Guardiola, maar kan hij nog eens zo'n fysiek en mentaal Premier League-seizoen aan? Maar voor vele anderen is Pep wel nog steeds de hoofdreden. Die zekerheid is op dit moment welgekomen."

We mogen geen toevalligheden uitsluiten, die zijn er bij City en Guardiola niet. Jelle Tack

En zo lijkt het toch opnieuw een meesterzet te zijn van de eeuwige strateeg. "Hij hoopt zo toch wel een boost te geven aan zijn kern, ja", knikt Tack. "En aan de buitenwereld zegt hij eigenlijk: kijk eens, wij staan recht in onze schoenen in die rechtszaak. City en ik zullen er volgend seizoen weer staan om jullie af te troeven. Het is bijna een vorm van uitdagen naar de concurrentie toe." "Geloof me: we mogen geen toevalligheden uitsluiten, die zijn er bij City en Guardiola niet."

Erezaak