Een decennium samen: Pep Guardiola verlengt alsnog contract bij Manchester City

Manchester City en succescoach Pep Guardiola gaan dan toch langer met elkaar door. De Spanjaard verlengde zijn contract met twee seizoenen, waardoor hij in 2026 10 jaar in dienst zal zijn van de Engelse kampioen.

Na zijn 6e titel met Manchester City in de Premier League, hintte Pep Guardiola nog op een afscheid in 2025. "De realiteit is dat ik dichter bij een vertrek sta dan bij een extra jaar", klonk het.

De voorbije weken verloopt het ook stroever bij Manchester City, met 4 nederlagen op een rij. Zeker door het aflopende contract van Guardiola werd er dan ook al gespeculeerd over de toekomst.

Maar de Engelse kampioen heeft zijn Spaanse oefenmeester toch kunnen overtuigen om er nog een 10e jaar en 11e jaar bij te doen in Manchester. Guardiola (53) is sinds 2016 aan de slag bij City, waarmee hij 18 trofeeën won.

Guardiola is nog maar de 2e manager in Engeland die erin slaagde de treble te winnen: de Engelse titel, de FA Cup én de Champions League in hetzelfde seizoen. Onder zijn bewind werd City ook de eerste ploeg die 4 titels op een rij pakte en 100 punten pakte in één seizoen.

Guardiola heeft er tot dusver in zijn trainersloopbaan geen gewoonte van gemaakt om lang bij zijn clubs te blijven: bij Barcelona bleef hij 4 jaar, bij Bayern München vertrok hij na 3 seizoenen.

Manchester City, de club van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku staat momenteel 2e in de Premier League, op 5 punten van leider Liverpool.