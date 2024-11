"Natuurlijk zal iedereen er nu over praten": Manchester City en Guardiola beleven ergste 'crisis' in 18 jaar

za 9 november 2024 22:07

Een crisis die het blauwe deel van Manchester al lang niet meer heeft gevoeld. De nederlaag tegen Brighton zorgde vanavond voor een pijnlijk dieptepunt dat 18 jaar geleden City teisterde: 4 nederlagen op een rij. Guardiola incasseerde zelfs nog nooit een vierdubbele tik. "Voor alles een eerste keer", probeerde hij het te minimaliseren.

2-1 tegen Tottenham, 2-1 tegen Bournemouth, 4-1 tegen Sporting CP en 2-1 tegen Brighton. Zou Pep Guardiola weten wat hem overkomt? In elk geval zijn het bijzonder pijnlijke cijfers voor de Spaanse meestertacticus. Guardiola verloor nooit in zijn carrière 4 opeenvolgende wedstrijden. Tot nu. Een dikke streep door die straffe statistiek. Door een overvolle lappenmand en een vormdip bij enkele vedetten beleeft Manchester City een malaise die het absoluut niet had ingecalculeerd. Om het allemaal nog wat meer te kaderen: de laatste keer dat The Citizens 4 keer na elkaar verloren, was in augustus 2006. Liefst 18 (!) jaar geleden, dus.

Pep de positivo

In het hoofd van Guardiola en zijn spelers moet het intussen serieus spoken. Geen Britse krant die het dieptepunt morgen zal verzwijgen, sociale media stromen nu al over met posts vol ongeloof. Maar voor de camera's predikt de blauwe brigade vooral rust. "Welkom, voor alles een eerste keer", haalde Guardiola zijn schouders op over zijn eerste reeks ooit van 4 nederlagen op een rij. Bij NBC Sports wilde hij het zelfs niet over een negatieve reeks van 4 wedstrijden hebben. "Het waren er maar 2 in de Premier League", probeerde hij het iets positiever te doen klinken. Want Tottenham flikte het in de League Cup, Sporting in de Champions League. "En je moet de overwinningen én de nederlagen tellen. We winnen ook veel. Al weet ik dat het de eerste keer is en dat iedereen daarover wil praten. Hoe dan ook is het niet leuk om 2 keer na elkaar verslagen te worden."

We maken tijdens de interlandbreak allemaal onze hoofden leeg en heel wat spelers keren fit terug. Pep Guardiola

Volgens de Spaanse oefenmeester scheelt er zelfs na 4 verliespartijen niets met de geleverde kwaliteit. "Het spel was er. We speelden echt goed. De eerste helft hadden we drie of vier duidelijke kansen."

"Ach, het is wat het is. In de tweede helft waren we gewoon vermoeid en kon Brighton wissels doorvoeren. Iets wat wij op dit moment niet kunnen."

Uiteraard een verwijzing naar de ellenlange lijst geblesseerden. Met onder meer Rodri, Doku, Stones, Grealish, Bobb en Ruben Dias is de schade groot.

Rodri staat lang aan de kant.