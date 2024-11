VIDEO - City geeft het in 5 dolle minuten helemaal weg tegen Brighton en boekt zo 4e (!) nederlaag op rij

za 9 november 2024 20:09

Brighton & Hove Albion einde 2 - 1 Manchester City 19' - Geel - Yasin Ayari 23' - Doelpunt - Erling Haaland (0 - 1) 37' - Geel - Rico Lewis 44' - Geel - Igor Julio 57' - Verv. Jack Hinshelwood door Matt O'Riley 66' - Verv. Simon Adingra door João Pedro 66' - Verv. Georginio Rutter door Brajan Gruda 72' - Verv. Ilkay Gündogan door Bernardo Silva 74' - Verv. Savinho door Kevin De Bruyne 77' - Geel - Jahmai Simpson-Pusey 78' - Doelpunt - João Pedro (1 - 1) 83' - Doelpunt - Matt O'Riley (2 - 1) 90' - Verv. Kaoru Mitoma door Jakub Moder 90+10' - Geel - Erling Haaland 90+10' - Geel - Jan Paul van Hecke Premier League - speeldag 11 - 09/11/24 - 18:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Erling Haaland na 23', 0 - 1 23' Erling Haaland 0 - 1 Erling Haaland 23' goal door João Pedro na 78', 1 - 1 78' João Pedro 78' João Pedro 1 - 1 goal door Matt O'Riley na 83', 2 - 1 83' Matt O'Riley 83' Matt O'Riley 2 - 1

De magie van Guardiola lijkt even uitgewerkt bij Manchester City. Tegen Brighton was er lange tijd geen vuiltje aan de lucht, tot vijf 5 gekke minuten voor een ware ommekeer én nieuwe nederlaag zorgden. Kevin De Bruyne ging als invaller mee ten onder, City blijft in de hoek waar de klappen vallen. Brighton springt door de stuntzege dan weer naar de 4e plek in de Premier League.

De laatste keer dat Manchester City 4 wedstrijden na elkaar verloor?



Geleden van augustus 2006.



Of het nog straffer kan? Jazeker.



Pep Guardiola verloor in zijn loopbaan als coach nog nooit 4 wedstrijden met inzet na elkaar. Om maar te duiden hoe historisch deze nederlaag is.



Het gezicht van de Spaanse keuzeheer stond dan ook op onweer toen kwelduivels O'Riley en Joao Pedro in vijf knotsgekke minuten een scheve situatie helemaal recht trokken in het voordeel van Brighton & Hove Albion: plots ging het van 0-1 naar 2-1.



Woelige blauwe wateren

Dat The Citizens de wedstrijd eigenlijk de hele tijd onder controle hadden, maakt het des te pijnlijker.



De bezoekers leken even de zorgen lekker van zich af te voetballen, maar botsten in de openingsfase op een sterk keepende Verbruggen.



Savinho was de eerste die aan de kooi van de Nederlander kwam snuffelen, een knappe voetveeg hield de Braziliaan van de openingstreffer.

Niet veel later was het dan toch prijs.



De onvermijdelijke Erling Haaland werd goed weggestuurd door Kovacic, in twee tijden verschalkte de Noor Verbruggen.



Zijn 75e Premier League doelpunt in amper 77 wedstrijden, natuurlijk behaalde niemand die mijlpaal ooit sneller.



Al zal die statistiek hem nu even gestolen kunnen worden.

Man. City liet zichzelf daarna in slaap wiegen, ook een staalharde kopbal van Hinshelwood op de vuisten van Ederson kreeg hen niet wakker.

Het was het startsignaal van een kleine "remontada", de rest is geschiedenis. Ook Rode Duivel Kevin De Bruyne zonk mee met het schip, als invaller kon onze landgenoot geen potten meer breken.



Zo worden de grijze wolken boven Manchester door dit nieuwe dieptepunt toch nét iets donkerder, leider Liverpool kan straks zijn voorsprong in de Premier League verder uitbouwen.



En in Brighton?



Daar wordt de hemel aan de kust opnieuw roze. Het legde dit seizoen thuis al Man. United, Tottenham én dus ook City over de knie. Een nieuwe reuzendoder is geboren.

Pep druipt af. Dit scenario had de Spanjaard niet in zijn hoofd.