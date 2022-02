De echte toptransfer van Barça? "Alemany schudt niet aan boom, maar klimt erin"

Dat uitgerekend Barcelona een van de meest actieve topclubs tijdens de wintermercato was, is op zijn minst opmerkelijk. Kleurden de boeken in Catalonië niet bloedrood? Ja, maar wat doe je als je in de problemen zit? Je belt een advocaat. Dat is exact wat Barcelona-voorzitter Joan Laporta deed na zijn herverkiezing in maart 2021.

Wie is Mateu Alemany? In 2000 bijna naar Real

Maart 2021. Joan Laporta heeft net de voorzittersverkiezingen bij FC Barcelona gewonnen. Eigenlijk is dat een vergiftigd geschenk. Barcelona zit in enorm zwaar weer. De financiële cijfers kleuren bloedrood, de toekomst van Lionel Messi is onduidelijk en de club is net uit de Champions League gewipt door PSG. Laporta belt Mateu Alemany. De 58-jarige Spanjaard is in eigen land geen onbekende. De advocaat van opleiding heeft een lange CV in het Spaanse voetbal. Zijn eerste stappen zette Alemany bij de club van het eiland waar hij geboren is, RCD Mallorca. Hij klimt bliksemsnel op in de hiërarchie tot CEO. Ei zo na belandt de huidige sportieve baas van Barcelona in 2000 bij Real Madrid.



Wanneer Florentino Perez in 2000 een eerste keer voorzitter wordt in Madrid, vraagt hij Mateu Alemany om algemeen directeur te worden. Die bedankt voor het aanbod en blijft Mallorca trouw. Prompt biedt de eigenaar van Mallorca hem de stoel van voorzitter aan. Het is in die periode dat Alemany een eerste gouden zaak doet. Bij Real plukte hij de 19-jarige Samuel Eto’o weg voor 4,5 miljoen euro. Vier en een half seizoen later verkoopt Mallorca de spits voor 27 miljoen euro aan Reals aartsrivaal Barcelona. Eto’o wordt er een wereldster. Het is tijdens die onderhandelingen bijna 18 jaar geleden dat Alemany indruk maakt op Joan Laporta.

Samuel Eto'o

Rond 2010 verdwijnt Alemany als actieve bestuurder een hele tijd uit het voetbal. Tot Valencia hem in 2017 aanstelt als algemeen directeur. Zijn periode van 2,5 seizoenen is sportief een succes. Hij dringt er bij voorzitter Peter Lim op aan om geld in de ploeg te pompen om zo opnieuw succesvol te zijn. Naar het voorbeeld van Atletico Madrid. Zijn plan werkt. Valencia speelt opnieuw Champions League, wint de beker tegen Barcelona en Alemany geeft jeugdproduct Ferran Torres een profcontract. Alleen ziet Lim het niet meer zitten om meer geld in de club te pompen. Samen met trainer Marcelino stapt Alemany op. Valencia eindigde het seizoen als 13e.

Waar vond Barcelona 55 miljoen voor Torres?

"Veel mensen schudden aan de boom in de hoop dat het fruit er uit valt. Alemany klimt in de boom en plukt de appel die hij wil”, citeert de Spaanse krant Marca een anonieme bron uit de entourage van Mateu Alemany. De appel die Barcelona deze winter het liefste wou, luistert naar de naam Ferran Torres. Trainer Xavi spreekt met Torres en zou in de jonge Spanjaard een speler zien rond wie Barcelona een nieuwe toekomst kan bouwen. Het enige probleem is geld. Barcelona leed in het seizoen 2020-2021 een verlies van 481 miljoen euro. Het grootste verlies ooit in het voetbal.



Veel mensen schudden aan de boom. Alemany klimt in de boom.

De sportief directeur van Barcelona schudt in aanloop naar de wintermercato niet aan een boom waar niets zou uitvallen. In plaats daarvan duikt hij in de boekhouding tot hij 55 miljoen euro (plus 10 miljoen euro aan bonussen) en geld voor het salaris van Torres vindt. Voor de transfersom ging Barcelona een lening van bijna 600 miljoen euro aan bij investeringsbank Goldman Sachs. Die dient niet alleen om in vier schijven van elk 13,75 miljoen euro City af te betalen. De lening bij Goldman Sachs loopt over tien jaar en is levensbelangrijk om de leningen die Barcelona op korte termijn had lopen te kunnen afbetalen. Zo is de dreiging van een faillissement weggewerkt. Nu het loon van Torres nog.

Laporta the good cop, Alemany the bad cop

Voorzitter Joan Laporta sprak na de voorstelling van Torres grote woorden. “We zijn opnieuw een grote speler in de markt. De heropbouw van Barça is realiteit.” Over de aanslepende onderhandelingen met Ousmane Dembélé zei Laporta weken terug dat hij er gerust op was en dat Dembélé “beter is dan Mbappé”. Besefte de voorzitter dat hij Dembélé zo in een erg sterke onderhandelingspositie plaatste? Mateu Alemany besefte het zeker wel. Hij bewees al de nieuwe realist van Barcelona te zijn. En daarbij is hij soms bikkelhard.

Speciale constructies voor Umtiti, Aubameyang, maar niet voor Dembélé

De grootste uitdaging aan de transfer van Torres was de speler ingeschreven krijgen. Het salarisplafond voor Barcelona dit seizoen is door La Liga vastgelegd op 98 miljoen euro, terwijl de loonkost nog 432 miljoen was voor spelers en staf. Alemany begint met het ontwarren van de knopen Messi, Griezmann en Pjanic op de loonlijst. Ook boegbeelden Piqué, Busquets en Alba leveren in. Dani Alves krijgt een minimumcontract en het gedwongen pensioen van Agüero is financieel gezien een meevaller. Maar dat is niet voldoende. Alemany moet creatief zijn. Voor het loon van Torres maakt hij gebruik van een achterpoortje in de regels van La Liga. Die bepalen dat clubs 25 procent van wat ze besparen mogen besteden aan een nieuwe speler. Dus als ze 100 miljoen besparen mogen ze 25 miljoen uitgeven.