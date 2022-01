Barcelona haalt spurtbom Adama Traoré terug naar het oude nest

De 26-jarige Spanjaard moet Barcelona wat meer opties geven op de flanken, nu Ansu Fati weer in de lappenmand ligt en Ousmane Dembélé dreigt te vertrekken.

Adama Traoré mag voor de rest van het seizoen een blauw-rood shirt aantrekken. 7 jaar nadat hij verkocht werd aan Aston Villa en begon aan zijn avontuur in het Engeland.

Stevige bink met geoliede armen

Adama Traoré kwam in het seizoen 2014-15 voor het eerst piepen bij de eerste ploeg van Barcelona. Hij won er de Spaanse beker en supercup, maar had geen toekomst in een elftal met Messi, Suarez en Neymar voorin.

Hij besloot zijn geluk te beproeven in Engeland. Na een matige passage bij Aston Villa, maakte hij de overstap naar Middlesbrough. Daar werkte hij aan een beestachtige fysieke paraatheid.

In de zomer van 2018 legde Wolverhampton 20 miljoen euro op tafel voor de flankaanvaller. Met zijn snelheid en kracht bezorgde hij heel wat Premier League-ploegen nachtmerries.

Daar heeft Traoré ook zijn hulpmiddelen voor. Hij oliet zijn armen steeds in voor hij het veld betreedt, opdat verdedigers hem niet aanklampen. Zijn armen hebben tevens een meer dan gemiddelde omvang. "Al heb ik nog nooit een gewicht opgeheven", beweerde de winger in 2020.

De overstap naar Barcelona komt als een verrassing, want Tottenham maakte hem de afgelopen weken nog het hof. Maar Traoré koos ervoor om bij de club van zijn hart opnieuw een weg naar doel te glibberen.