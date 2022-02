Transfers buitenland: Douglas costa volgt Xherdan Shaqiri richting Amerikaans avontuur

17:52 17 uur 52. Douglas Costa verlaat Juventus voor Amerikaans avontuur. Douglas Costa gaat voor een halfjaar voetballen bij LA Galaxy in de Amerikaanse MLS. De 31-jarige winger degradeerde met Grêmio naar de Braziliaanse tweede klasse. Costa wordt door Juventus - waar de speler nog steeds onder contract ligt - naar de VS verplaatst. Bij Juve zat de Braziliaan op een dood spoor, er wordt dan ook verwacht dat LA Galaxy na de huurperiode ook een som op tafel legt. Douglas Costa kende een rijke carrière op Europese velden. Zo speelde hij ook voor topclubs Sjachtar Donetsk en Bayern München. Het MLS-seizoen gaat op 27 februari van start. De ploeg uit Los Angeles ontvangt op de eerste speeldag New York FC. . Douglas Costa verlaat Juventus voor Amerikaans avontuur Douglas Costa gaat voor een halfjaar voetballen bij LA Galaxy in de Amerikaanse MLS.

De 31-jarige winger degradeerde met Grêmio naar de Braziliaanse tweede klasse. Costa wordt door Juventus - waar de speler nog steeds onder contract ligt - naar de VS verplaatst. Bij Juve zat de Braziliaan op een dood spoor, er wordt dan ook verwacht dat LA Galaxy na de huurperiode ook een som op tafel legt.

Douglas Costa kende een rijke carrière op Europese velden. Zo speelde hij ook voor topclubs Sjachtar Donetsk en Bayern München.

Het MLS-seizoen gaat op 27 februari van start. De ploeg uit Los Angeles ontvangt op de eerste speeldag New York FC.

Shaqiri gaat geluk beproeven in de MLS. De Zwitser Xherdan Shaqiri verlaat Olympique Lyon en zet zijn voetbalcarrière verder bij MLS-team Chicago Fire. Dat nieuws maakten de Amerikanen woensdagavond bekend. Hij ondertekent er een driejarig contract. Volgens de geruchten betaalt Chicago acht miljoen euro voor de buitenspeler, die zowel met Bayern München (2013) als Liverpool (2019) de Champions League won. Verder speelde hij in het verleden ook voor Inter Milaan en Stoke City. Shaqiri slaagde er nooit echt in om zijn stempel te drukken bij Lyon. Het is overigens niet de eerste bekende naam die neerstrijkt in Chicago: Bastian Schweinsteiger beëindigde er in 2019 zijn carrière.



Chadli krijgt concurrentie. De Turkse club Istanbul Basaksehir heeft zich versterkt met aanvallende middenvelders Trezeguet en Pizzi. Trezeguet wordt tot het einde van het seizoen geleend van Aston Villa. Eerder speelde hij op de Belgische velden bij Anderlecht en Moeskroen. De Egyptenaar was afgelopen zondag nog te zien in de finale van de Afrika Cup. Ook Pizzi gaat de concurrentiestrijd met Nacer Chadli aan. De Portugese linksbuiten komt over Benfica, de ploeg van collega Rode Duivel Jan Vertonghen.

Trezeguet wordt tot het einde van het seizoen geleend van Aston Villa. Eerder speelde hij op de Belgische velden bij Anderlecht en Moeskroen. De Egyptenaar was afgelopen zondag nog te zien in de finale van de Afrika Cup.

Ook Pizzi gaat de concurrentiestrijd met Nacer Chadli aan. De Portugese linksbuiten komt over Benfica, de ploeg van collega Rode Duivel Jan Vertonghen.

Ihattaren wil carrière herlanceren bij Ajax. Mohamed Ihattaren (19) voetbalt weer in Nederland. De voormalige PSV'er wordt door Ajax voor een jaar - dus tot januari 2023 - gehuurd van Juventus. Daarna kan Ajax hem aankopen voor 2 miljoen euro. De middenvelder is al een tijdje op de dool. Vorig jaar versierde hij een deal van PSV naar Juventus, maar hij werd uitgeleend aan Sampdoria en voetbalde daar geen minuut. Bij Ajax wil hij zijn loopbaan reanimeren, weliswaar aanvankelijk bij Jong Ajax.

Bruno Guimaraes verlaat Denayer en co. Newcastle heeft eindelijk zijn nieuwe middenvelder beet. Bruno Guimaraes verlaat voor een slordige 50 miljoen euro Lyon, de ploeg van Jason Denayer. De Braziliaanse international tekent een contract voor 4,5 jaar bij de club uit Noord-Engeland. Zijn opdracht: de miljardenclub in de Premier League te houden.

De Braziliaanse international tekent een contract voor 4,5 jaar bij de club uit Noord-Engeland. Zijn opdracht: de miljardenclub in de Premier League te houden.

Colombiaanse flank voor Liverpool. Liverpool versterkt zijn selectie met de Colombiaanse international Luis Diaz. Diaz komt over van FC Porto en ondertekent bij de Reds een contract tot 2027. De 25-jarige linkerflankspeler is momenteel nog met zijn nationale ploeg aan de slag in de WK-kwalificaties. Dinsdag speelt Colombia in Argentinië. Diaz heeft nog geen werkvergunning en wordt pas eind volgende week in Liverpool verwacht. De Engelse topclub betaalt naar verluidt 45 miljoen euro voor Diaz, die dit seizoen voor Porto 14 goals maakte (plus 5 assists gaf) in 18 competitieduels. Liverpool kent Diaz uit de Champions League. Het speelde dit seizoen in de groepsfase twee keer tegen Porto en Diaz.



De 25-jarige linkerflankspeler is momenteel nog met zijn nationale ploeg aan de slag in de WK-kwalificaties. Dinsdag speelt Colombia in Argentinië. Diaz heeft nog geen werkvergunning en wordt pas eind volgende week in Liverpool verwacht.



De Engelse topclub betaalt naar verluidt 45 miljoen euro voor Diaz, die dit seizoen voor Porto 14 goals maakte (plus 5 assists gaf) in 18 competitieduels. Liverpool kent Diaz uit de Champions League. Het speelde dit seizoen in de groepsfase twee keer tegen Porto en Diaz.

Fiorentina strikt ex-Antwerp-doelwit. Fiorentina heeft niet lang gewacht met het zoeken van een vervanger voor de vertrokken Dusan Vlahovic. Het legt 16 miljoen op tafel voor de Braziliaan Arthur Cabral. De spits van Bazel stond afgelopen zomer nog dicht bij Antwerp, maar tot een transfer kwam het niet. Cabral trekt nu dus naar Firenze, waar hij Vlahovic moet doen vergeten. De Serviër tekende eerder deze week bij Juventus. Dat Cabral een neus voor goals heeft bewees de 23-jarige spits de voorbije drie seizoenen in Zwitserland: hij scoorde 65 keer voor Bazel.

20:00 20 uur . Serie A Juventus wint de strijd om Servisch godenkind Dusan Vlahovic

Gosens gaat van Bergamo naar Milaan. Robin Gosens (27) maakt de sprong naar de competitieleider in Italië. De Duitse linkerflankspeler blijft in Lombardije, maar trekt van Atalanta Bergamo naar Inter. De Italianen huren de Duitser, dit seizoen geplaagd door blessures, in eerste instantie. Daarna wordt de verplichte aankoopoptie van zo'n 25 miljoen euro geactiveerd.

NEC lokt Wilfried Bony naar Eredivisie. "Bony nooit in onze driekleur", stond er deze week geschreven op spandoeken voor het NEC-stadion. "Zoek je heil bij die andere Gelderse Eredivisieclub, maar niet bij ons!' Maar de clubleiding van NEC heeft geen oren gehad naar de wens van de supporters. Wilfried Bony speelde in het verleden bij Vitesse, de grote concurrent van NEC. "Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters", zegt de 33-jarige Ivoriaanse spits. "Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden, zodat ik snel belangrijk kan zijn voor het team."



Maar de clubleiding van NEC heeft geen oren gehad naar de wens van de supporters. Wilfried Bony speelde in het verleden bij Vitesse, de grote concurrent van NEC.



"Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters", zegt de 33-jarige Ivoriaanse spits.



"Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden, zodat ik snel belangrijk kan zijn voor het team."





