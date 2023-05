Titelviering vergald: Barça-spelers moeten vluchten na veldbestorming Espanyol-fans

Door de veldbestorming moesten de Barça-sterren vluchten om heelhuids in de kleedkamer te raken.

In de spelerstunnel kwam het nog tot een confrontatie tussen Sergio Busquets en Ronald Araujo en enkele heethoofden van Espanyol.

Coach Xavi had zijn spelers gewaarschuwd, vertelde hij bij The Athletic. "Ik zei tegen hen dat het genoeg was. Het is normaal om het succes te vieren en euforisch te zijn, maar we mochten niet vergeten dat we niet in ons eigen stadion waren."