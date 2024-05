Kijk vanaf 16.20 uur naar de toestelfinales op het EK turnen (zonder Belgische vrouwen)

Op het EK turnen in Rimini staan zaterdag de toestelfinales en zondag de teamfinale op het programma. De Belgische vrouwen hebben zich niet kunnen kwalificeren, maar dat mag de pret om de Europese titels niet bederven. Schakel vanaf 16.20 uur in op VRT 1 (aansluitend op VRT Canvas) of kijk op deze pagina met livestream.