Een boekhouder, het monsterbod en 14 kogels: de factoren die de toekomst van Messi beïnvloeden

FC Barcelona: Hoe diep zijn zakken en wondes?

Natúúrlijk staat Barcelona met de armen open. Het pijnlijke (en verrassende) afscheid van Lionel Messi is twee jaar later bij beide partijen eigenlijk nog steeds niet verteerd. Dan lijkt een weerzien in de sterren geschreven, toch? Wel, zo evident wordt het allemaal niet. De financiële problemen die aan de basis lagen van het eerdere vertrek, zijn allerminst verdwenen. De toekomstige Spaanse landskampioen moet - in het meest optimistische scenario - nog steeds 200 miljoen euro besparen. Bovendien zijn sleutelspelers als Gavi, Araujo, Marcos Alonso en nieuwkomer Inigo Martinez nog niet ingeschreven voor komend seizoen. Is er een boekhouder met magische krachten die de cijfertjes doet kloppen met ook nog eens Messi erbij? De strenge financiële waakhonden bij La Liga lieten alvast weten "de regels tot op de letter te zullen naleven".

Een pessimist houdt dan ook nog eens rekening met een monsterboete door de corruptiezaak-Negreira én de gemiste inkomsten omdat Camp Nou volgend seizoen gesloten blijft door renovatiewerken.

Goed geïnformeerde bronnen benadrukken wel dat Barça achter de schermen stevig werk maakt van het dossier-Messi. Zo ligt naar verluidt het plan op tafel om de clublegende een contract van twee jaar aan te bieden - Messi kan zo deel uitmaken van de grote festiviteiten voor de 125e verjaardag van de Blaugrana. Zijn salaris zou wel "maar" 25 miljoen per jaar bedragen, amper een vierde van het vorige loonstrookje in Camp Nou. Een creatieve denkpiste is dat er in de oude gebouwen van opleidingscentrum La Masia een Messi-museum wordt geïnstalleerd en de opbrengsten naar de protagonist gaan. U merkt: Barça zal hemel en aarde moeten bewegen om de deal rond te krijgen. Én hopen dat Messi niet te veel wrok koestert tegenover bepaalde sleutelfiguren bij zijn oude club. De Argentijn is ongetwijfeld niet vergeten hoe onder meer voorzitter Joan Laporta hem naar de exit duwde.

Saudi-Arabië: Sportief het grote niets

Messi is zijn hart verloren aan Saudi-Arabië... Of dat is toch wat de wereldkampioen ons - in ruil voor een dikke cheque - wil doen geloven. Als ambassadeur van de oliestaat is de zevenvoudige Gouden Bal regelmatig op vakantie in het land. Afgelopen week zorgde een (niet toegestane) trip nog voor de huwelijkscrisis met PSG. Het toont wel aan dat Messi zich stevig engageert voor de oliestaat, dat met hulp van de Argentijn het WK voetbal van 2030 wil binnenhalen. Een extra troef zou natuurlijk zijn dat het icoon ook in de nationale competitie voetbalt. Net als zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

Meerdere clubs deden al een astronomisch aanbod om Messi naar de woestijn te lokken. Zo kwam Al-Hilal eerder dit jaar met een contract van 400 miljoen euro per jaar (!) op de proppen.

Voorlopig weigerde Messi. Omdat hij de ambitie heeft om nog enkele jaren op het allerhoogste niveau voor de prijzen te strijden. In de Saudi Pro League is dat - vraag maar aan Ronaldo - niet het geval.

Inter Miami: Is er wel een echt plan?

Welcome to Miami, Bienvenido a Miami.



Aan de Amerikaanse Oostkust dromen ze er al jaren van om het zinnetje eindelijk in de presentatievideo van Lionel Messi te kunnen stoppen. Sinds David Beckham in 2018 de club Inter Miami oprichtte, is de Argentijn altijd een (onvervulde) verkoopsbelofte geweest. Voor het miljoenenpubliek van "The Tonight Show" hint Becks op de komst van de voetballegende. Ook mede-eigenaar Jorge Mas verklaart "optimistisch te zijn dat Messi in ons shirt zal spelen". En trainer Phil Neville ontkent begin dit seizoen niet "geïnteresseerd te zijn". Beckham - vorige week nog op bezoek bij PSG - zou Messi ook een participatie in de club beloofd hebben.

David Beckham kreeg vorige week de kans om in te praten op Messi.

En Miami heeft nog enkele interessante troefkaarten. Zo bezit de wereldkampioen al een vakantiewoning in de stad en plant de Argentijnse voetbalbond zelfs om er een nieuw trainingscentrum te bouwen. Maar schijnt de zon dan het felste in The Magic City?

Er zijn toch enkele donkere wolken. Net als in Saudi-Arabië hinkt het voetbalniveau in de Verenigde Staten nog steeds flink achterop - wat sommigen ook mogen beweren. Bovendien claimen insiders dat Inter Miami wel droomt van Messi, maar eigenlijk geen concreet plan heeft om hem binnen te halen.

Newell's Old Boys: Weggejaagd door aanslag

"Zelfs na zoveel jaren is mijn verlangen om ooit voor Newell's Old Boys te spelen nog intact. Het is iets dat ik ooit nog moét doen." In Argentinië zijn ze de belofte uit 2018 niet vergeten. Toen verzekerde Lionel Messi dat hij ooit zou uitkomen voor de jeugdclub die hem op 13-jarige leeftijd met pijn in het hart zag vertrekken. Boezemvriend Sergio Agüero hintte recent nog dat de volksheld de piste overweegt. Waarom nu dan niet? Nooit was de band met het Argentijnse volk intenser én het voetbal is er van een hoog niveau. Het ontnuchterende antwoord ligt wellicht tussen 14 kogelschoten.

Begin maart openden twee schutters het vuur op een supermarkt in Rosario, thuisbasis van Newell's Old Boys en de meest geweldadige stad van Argentinië. De directe link met Messi, vraagt u zich ongetwijfeld af? De getroffen winkel wordt uitgebaat door de familie van zijn vrouw Antonela Roccuzzo. En de criminelen lieten zelfs een dreigbrief voor hun schoonzoon achter: "Messi, we wachten op je. Javkin (de burgemeester van Rosario, red.) is een dealer en zal je niet beschermen." Hoogst onwaarschijnlijk dat een vader van drie jonge kinderen (permanent) wil verhuizen naar een stad waar een bloederige drugsoorlog woedt. Ook bij Newell's beseffen ze de impact van de aanslag: "Het lijdt geen twijfel dat deze gebeurtenenissen Leo en onze club uit elkaar drijft", liet trainer Gabriel Heinze optekenen. Maar waar trekt Messi dan wél naartoe? We zouden er ons miljoen nog niet durven op in te zetten...