Ze droomden van glorie, toch was het vooral miserie: de moeizame "American Dream" van David Beckham

De palmbomen reikten tot in de hemel. Met David Beckham als eigenaar zou Inter Miami in sneltempo het Amerikaanse voetbal bestormen. 3 seizoenen later is de realiteit minder rooskleurig dan het logo van zijn club. Aan Lionel Messi om dat te veranderen. Terugblik op een start zonder glorie, maar vooral veel miserie.

Welcome to Miami, Bienvenidos a Miami. Het is de zomer van 2018 wanneer David Beckham na jaren van geduld aankondigt dat "The Magic City" de uitverkoren plek wordt waar zijn ambitieuze voetbalclub zal verrijzen. Club Internacional de Fútbol Miami.

"In de hele wereld is er geen enkel team met meer potentieel dan het onze", klinkt het groots. En dus wordt twee jaar lang met torenhoge verwachtingen uitgekeken naar het debuutseizoen van Inter Miami in de MLS. Tussendoor ontvouwt Beckham samen met het stadsbestuur de plannen voor een hypermodern stadion met een prijskaartje van ongeveer één miljard euro. Een pareltje omgeven door palmbomen, gevuld met cocktailbars en een winkelcentrum waar alle luxemerken te koop zijn. Voor het miljoenenpubliek van "The Tonight Show" hint Becks tegenover presentator Jimmy Fallon zelfs op de komst van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Engelse wereldster schittert ook in fotoshoots met het nieuwe clubkostuum, ontworpen door niemand minder dan Ralph Lauren. Ondertussen zijn we twee jaar en evenveel seizoenen verder. Van de glitter en glamour in de aanloop was vooralsnog niks terug te zien op het veld. In de eerste drie seizoenen haalde Inter Miami maar één keer de play-offs - vorig seizoen, door zesde te eindigen in het Oosten. Nu eindigen ze op een troosteloze laatste plek.

Qué pasa, David?

Beckham bij de toewijzing van zijn club in 2018.

Eindeloze zoektocht

"We hebben een merk gelanceerd, geen club." Het is de uitspraak van een anonieme medewerker van Inter Miami tegenover een Engels medium. Eentje die aantoont dat de prioriteiten verkeerd lagen bij de opstart van de club. Te veel aandacht besteed aan de zaken rondom het veld, te weinig aan de sportieve essentie. Dat was ook een beetje van moeten. Zo kende het hele project een bijzonder moeizame start door de eindeloze zoektocht naar een stadion. De droomlocatie aan de haven stootte al snel op een njet. Ook het plan B in Little Havana - een populaire Cubaanse wijk - mocht snel de prullenbak in. Dan maar Overtown, net naast de luchthaven van Miami. Daar botste Beckham eveneens op tegenwind van diverse stakeholders - plus ook nog eens een vervuilde ondergrond. Niettemin presenteerde hij trots de plannen voor het stadion, zodat zijn club eindelijk van start kon gaan in de MLS. Maar de vooropgestelde opleverdatum, begin 2022, zou nooit gehaald worden. Op het bouwterrein valt er vandaag nog geen palmboom of cocktailbar te bespeuren. Voorlopig werkt Inter Miami zijn thuiswedstrijden dan maar af in een voorlopig stadion, ver weg van het epicentrum van het paradijs.

Een schets van hoe het toekomstige stadion van Inter Miami er moet gaan uitzien.

Mertens en Martinez

Ach, een reden om het strand in te ruilen voor een wedstrijd is Inter Miami toch nog lang niet. Getuige daarvan de zwakke resultaten in de eerste seizoenen. De club vestigde zelfs een negatieve primeur door zijn eerste vijf officiële wedstrijden te verliezen. Verbazingwekkend was dat niet. Van de aangekondigde sterspelers en een gerenommeerde trainer geen spoor. De komst van de Argentijnse spits Gonzalo Higuain en Franse middenvelder Blaise Matuidi - beiden op hun retour - had alle schijn van een zwaktebod. Volgens mede-eigenaar Jorge Mas wilden Edinson Cavani en Dries Mertens nochtans graag naar de oostkust van de Verenigde Staten afzakken, maar strooide de coronapandemie roet in het eten. Die zorgde er eveneens voor dat enkele spelers pas nét voor het seizoen arriveerden. Als coach had Miami naar verluidt Roberto Martinez op de longlist staan. Uiteindelijk bleef het achter met de relatief onbekende Diego Alonso, die zijn strepen verdiende in Midden- en Zuid-Amerika. Na de tegenvallende resultaten kreeg hij al na één seizoen zijn C4 gepresenteerd.

Blaise Matuidi en Gonzalo Higuain zijn de "vedetten" die Beckham naar Miami lokte.

American Dream

Beckham klopte aan bij een boezemvriend om Inter Miami vooruit te helpen: Phil Neville, eerder met wisselend succes bondscoach van de Engelse vrouwenploeg. Opnieuw goochelde mede-eigenaar Mas met straffe ambities. Hij droomde luidop van "een plek in de top 3 van de divisie" en verkondigde zelfs ook "optimistisch te zijn dat Messi in het shirt van Miami zal spelen". Liep dat in de beginjaren even anders. Niet de Argentijn, maar wel Ryan Shawcross (ex-Stoke City) en Kieran Gibbs (ex-Arsenal) zetten hun krabbel. Allebei allerminst publiekstrekkers, evenmin een grote sportieve meerwaarde. Inter Miami eindigt dit seizoen 20e in het algemene klassement van de MLS. Zonder de 12 goals van Higuain was het wellicht laatste geëindigd.



En dit seizoen bleek dat Inter Miami - voor de komst van Miami wéér zonder topaanwinsten - nog wat dieper kon wegzakken.

Beckham kon niet anders dan zijn brother Neville de laan uitsturen.

Spelers mogen hier niet op vakantie komen, ze moeten kampioenschappen winnen. David Beckham