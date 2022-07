"De enige club die spelers koopt zonder geld": hoe versiert noodlijdend FC Barcelona tóch toptransfers?

Stap 2 van 3 in "operatie redding" treedt in werking. FC Barcelona kondigt met trots via de clubkanalen opnieuw een kapitaalinjectie aan. Dat na een week waarin Raphinha en Lewandowski voor stevige bedragen naar het Camp Nou werden gehaald. Hoe kan Barça - ondanks een enorme schuldenberg - toch toptransfers verrichten?