Barcelona maakt werk van komst Lewandowski: "Hopen op positief antwoord op ons bod"

Lewandowski heeft geen zin in een verlengd verblijf bij Bayern München. Het contract van de 33-jarige Pool loopt na het volgende seizoen af en hij gaf aan dat "zijn verhaal bij Bayern ten einde loopt". De Beierse topclub wil (voorlopig) niet meewerken aan een transfer, waardoor een vechtscheiding dreigt.

FC Barcelona moet de nieuwe bestemming van de sluipschutter worden. "We hebben bij Bayern een bod gedaan op Robert Lewandowski", bevestigde Barcelona-voorzitter Laporta vandaag bij de voorstelling van aanwinst Andreas Christensen, de nieuwe centrale verdediger van Barça.

"We zijn in afwachting van een antwoord, hopelijk is dat positief."

Lewandowski gaf de voorbije weken al vaker aan graag in het blaugrana te spelen. "We danken de speler (Lewandowski, red) voor zijn herhaaldelijk aangeven graag voor onze club te willen spelen", zei Laporta nog.

Eind juni sprak de Duitse pers van een vraagprijs van om en bij de 40 miljoen euro. Niet weinig voor een 33-jarige en voor een club in financieel woelig water. Laporta ontkende dat de Duitsers gevraagd zouden hebben om het bedrag in één stuk op te hoesten. "Dat geloof ik niet, het is een roddel die niet vanuit het Duitse kamp komt."

Lewandowski moet voor Barça de derde zomeraanwinst worden. Eerder trok het al de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessie en de Deense verdediger Andreas Christensen aan, allebei transfervrij.