Bayern-preses bevestigt mondeling akkoord met Barcelona over Lewandowski

Barcelona zit op een torenhoge schuldenberg, maar dat lijkt de club dus niet tegen te houden op de transfermarkt. De club heeft met Bayern München een akkoord bereikt over de transfer van Robert Lewandowski.

De 33-jarige Poolse goalgetter was na 8 jaar uitgekeken op Bayern, waar hij alles gewonnen heeft. Lewandowski stuurde al langer aan op een transfer, maar de onderhandelingen tussen Bayern en Barcelona verliepen stroef. Nu meldt Bayern-preses Robert Hainer dat er toch een akkoord is.

"We hebben een mondelinge overeenkomst met Barcelona", laat Hainer weten. "Voor alle partijen is het goed dat er nu duidelijkheid is. Robert is een fantastische speler en hij heeft alles gewonnen bij ons. We zijn hem ontzettend dankbaar."

Lewandowski scoorde 238 keer in 253 wedstrijden voor Bayern. Tijdens zijn verblijf in München won de club onder meer 8 landstitels, 3 Duitse bekers, de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs.

Lewandowski had bij Bayern nog een contract tot medio 2023. Volgens verschillende media zou Barcelona nog 45 miljoen euro op tafel leggen voor de bijna 34-jarige spits. Dat bedrag kan met de nodige bonussen nog oplopen tot zo'n 50 miljoen euro.