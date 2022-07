OFFICIEEL: FC Barcelona kondigt de komst van Robert Lewandowski aan

Na 8 jaar Bayern München had Lewandowski het wel gezien in Duitsland. Hij zocht een andere uitdaging, maar werd in eerste instantie niet geholpen door Bayern. Die wilde de 33-jarige Pool liever nog wat langer houden.

Lewandowski heeft uiteindelijk toch zijn zin gekregen. Volgend seizoen verdedigt hij de kleuren van Barcelona, dat vandaag aankondigde een akkoord te hebben bereikt met de Rekordmeister. Lewandowski moet wel nog slagen voor zijn medische testen.

De tweevoudige winnaar van The Best-award is de vierde versterking voor Barça, dat toch in financieel woelig water vaart. Eerder trok de Catalaanse topclub ook al de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié, de Deense verdediger Andreas Christensen en de Braziliaanse winger Raphinha aan.

Met de deal tussen Bayern en Barcelona zou zo'n 45 miljoen euro gemoeid zijn, plus nog eens 5 miljoen euro aan bonussen.