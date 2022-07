Eden Hazard wil deel uitmaken van succes Real Madrid: "Het vreet aan je dat je niet betrokken bent"

"Het is nu mijn 4e seizoen bij de club. Het wordt tijd dat ik op het veld laat zien wat ik kan", zegt Eden Hazard vastberaden in een gesprek met ESPN.

De Rode Duivel, die met Real Madrid in de Verenigde Staten vertoeft, gelooft dat hij zichzelf komend seizoen eindelijk kan tonen. "Ik ben gezond en fit."



"Het was niet makkelijk om zo vaak geblesseerd te zijn. Als voetballer wil je op het veld staan. Nooit eerder in mijn carrière was ik zo vaak geblesseerd, daar moet je - ook in het dagelijkse leven - mee leren omgaan."