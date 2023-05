PSG schorst sterspeler Lionel Messi 2 weken voor onaangekondigde promotrip naar Saudi-Arabië

De relatie tussen PSG en Lionel Messi lijkt pijlsnel naar het nulpunt te zakken. Er was al de pijnlijke uitschakeling in de Champions League, er is de moeizame jacht op een zoveelste Franse titel, er was/is het geflirt met ex-ploeg Barcelona en nu is er een nieuw akkefietje dat olie op het vuur gooit.



Vlak na de verloren match tegen Lorient stapte Lionel Messi - zonder toestemming van de club - in het vliegtuig richting Saudi-Arabië. Niet om zijn oude rivaal Cristiano Ronaldo te bezoeken, wel om er op te draven in een reclamespot voor het land en zijn natuur.

Bij PSG kunnen ze er naar verluidt niet om lachen dat de Argentijn in de cruciale laatste rechte lijn van de competitie zomaar zijn kat stuurt naar de training. Verschillende bronnen melden dan ook dat Messi voor 2 weken geschorst wordt door de club.



Dit betekent dat Messi de competitieduels tegen Troyes en Ajaccio zou moeten missen. Het is misschien ook het laatste zetje dat hij nodig heeft om na deze zomer het licht uit te doen in de Lichtstad.