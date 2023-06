Waar ligt de toekomst van Messi? "Hij moet niet cashen, hij wil Champions League nog eens winnen"

"Het was een vreemd seizoen voor PSG. Voor het WK speelden ze iedereen naar huis en hadden ze geen wedstrijd verloren. Na het WK is de ploeg in elkaar gestuikt. Het dubbele treffen tegen Bayern München in de Champions League was het hoogtepunt van een ploeg in verval."

Nu Messi zijn aflopende contract niet verlengt en ook Neymar misschien vertrekt, lijkt PSG net als vorige zomer voor "een grote opkuis" te staan. "Er komt in elk geval veel geld vrij in de salarismassa", aldus Geffray.

"Dat is toch aangekomen bij de club en de supporters", weet Geffray. "Ze hadden al Mbappé en Neymar en de verwachtingen waren heel groot bij de komst van Messi, maar daar is geen vervolg aan gebreid."

De vraag die nu bij iedereen op de lippen brandt: waar gaat Messi naartoe?

" Barcelona wil dat hij terugkomt, maar is dat wel mogelijk? Messi zou akkoord gaan met een verlaagd salaris, maar dan nog moet Barça meer dan 200 miljoen euro besparen op zijn salarismassa om spelers te kunnen inschrijven."

"De terugkeer naar Barcelona wordt dus moeilijk, maar je weet nooit. Gisteren dook het verhaal op dat Messi naar Inter Miami, de ploeg van David Beckham, zou gaan. Die zouden hem dan eerst uitlenen aan Barça."

Een derde optie is Saudi-Arabië, waar ze Messi proberen te verleiden met een cheque van 1 miljard dollar. "Kan hij daaraan weerstaan?", vraagt Geffray zich af. "Cashen moet hij niet meer doen, hij is al 15 of 20 keer binnen."

"Zijn ultieme doel bij PSG was de Champions League nog eens winnen. Dat is nog altijd zijn doel en hij hoopt dat bij Barcelona nog te kunnen met Xavi als trainer en een nieuwe generatie spelers."

Is Messi op zijn 36 jaar nog goed genoeg voor het kampioenenbal? Daar bestaat volgens Sirik Geffray geen twijfel over. "Zijn statistieken zijn nog altijd uitstekend. Hij is de enige speler in de vijf grote competities met meer dan 20 goals en 20 assists."