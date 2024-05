5 zeilboten naar de Spelen! "Sneltrein" Evi Van Acker verklaart het succes: "Samenwerken in open klimaat"

vr 3 mei 2024 14:31

Vorige week was een topweek voor de Belgische zeilsport. In de Regatta van de Laatste Kans tijdens de Olympische Zeilweek in Hyéres (Fra) kon België 2 extra boten plaatsen voor Parijs 2024. Zo zakt ons land met liefst 5 boten af naar de Franse hoofdstad af. Technisch directeur van Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV) Evi Van Acker verklaart het succes.

Evi Van Acker is zelf olympisch gelauwerd. De voormalige nummer 1 van de wereld in de Laser Radiaal pakte brons op de Spelen van 2012 in Londen. Sinds 2021 zwaait ze sportief de plak in de federatie. Haar aanpak loont.



Emma Plasschaert (ILCA 6), Isaura Maenhaut/Anouk Geurts (49er FX) en William De Smet (ILCA 7) hadden ons land eerder al een olympisch ticket bezorgd door hun prestaties op WK of EK.



Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck (49er) en Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen (Nacra 17) grepen de allerlaatste kans met respectievelijk een tweede en derde plek in Hyères. De top 3 mocht naar Parijs.



Maar dat succes komt niet uit de lucht vallen. "Ze hebben allebei op het juiste moment gepiekt", weet Van Acker. "Jan en Yannick komen uit voor de Waalse federatie. Op hun voorbereiding heb ik iets minder zicht, maar ik draag wel zorg voor hen als teamleader op de evenementen."



"Ze waren er altijd al heel dicht bij, ook op het EK hebben ze goed gezeild. In Hyères hebben ze een fantastische prestatie neergezet. 49er is een heel moeilijke klasse waar nog heel wat topteams aan het vechten waren voor de laatste olympische tickets."



"Ze hebben het in alle weersomstandigheden heel goed gedaan: zowel met weinig wind, als met veel wind. Ze zaten continu in de top 5, de top 3. Ze hebben dat ticket dubbel en dik verdiend."



De twee zeilen nog maar een jaar samen. "Jan zeilde vroeger voor Wind & Watersport Vlaanderen. Van een toptransfer gesproken."



(lees voort onder FB-post)

Yannick Lefébvre en Jan Heuninck in de 49er in Hyères.

Koppel in de boot

In de Nacra waren de kansen groter, daar kwam België met 3 boten aan de start, goed voor een 3e, 4e en 8e plaats. Van Acker: "Daar deden ook niet zoveel landen meer mee. Op papier wisten we dat we een kans maakten, maar je moet het nog doen."



Van Acker en WWSV plukt de vruchten van een project dat vorig jaar in april in Hyères werd opgestart met 3 boten.



Opvallend: dat was nog niet met Claeyssens en Verstraelen in 1 boot. Het parcours van Verstraelen is bijzonder. In 2022 werd die nog wereldkampioene in de ILCA 6 onder de 21 jaar.



"Eline deed vorige zomer nog het WK ILCA 6 in Scheveningen. Maar daarna besloten we om haar even iets anders te laten doen", legt Van Acker uit. "Ze was het plezier wat verloren en was ook nieuwsgierig naar een tweemansdiscipline."



"Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig in België, omdat er niet zo heel veel zeilers zijn. Ze heeft een aantal dagen FX gedaan en een aantal weken meegedraaid in het Nacra-project. In november is ze dan in het project van Nacra 17 ingestapt."



"Ze vond het heel leuk en ze had ook het plezier in het zeilen teruggevonden. Voor mij was het een weloverwogen keuze om iemand met zoveel talent de kans te geven in een andere discipline."



Na het WK in ILCA 6 vorige zomer kon je zien dat Eline het plezier wat verloren was. In de Nacra 17 amuseert ze zich enorm. Evi Van Acker

Wat maakte het zeilen even minder plezant voor Verstraelen? "Dat moet je eigenlijk aan haar vragen. Maar ik denk dat het enerzijds de ILCA 6-boot is die haar iets minder lag. En anderzijds wou ze iets samen, met z'n tweeën doen."



"De andere disciplines spraken haar misschien ook iets meer aan. Maar je weet natuurlijk pas dat het iets voor jou is, als je het eens uitprobeert. Die kans hebben we haar gegeven."



"In de ILCA 6 weegt het fysieke heel zwaar door. Dat is een heel zware, fysieke boot. De Nacra 17 is een foiling discipline. Dat gaat keihard, je moet opgewassen zijn tegen hoge snelheden. Dat had ze nog nooit meegemaakt."



"Maar je kon heel duidelijk zien dat ze zich amuseerde. En als het plezier er is, volgen de prestaties meestal. Als je er heel hard voor werkt en je hebt talent, kan je ver geraken."

Claeyssens en Verstraelen zitten dus nog niet lang samen in een boot, maar ze kenden elkaar wel al heel goed: ze vormen namelijk al langer een koppel. "Ook dat moet je bekijken. Als je met 2 op een beperkt aantal vierkante meters zit aan hoge snelheid, zorgt dat wel eens voor stressvolle situaties."

(lees voor onder foto)

Nieuwe aanpak loont: "Vlaamse coaches in jeugdwerking"

Evi Van Acker is sinds juli 2021 sporttechnisch directeur van Wind & Watersport Vlaanderen. Ze moest er even op wachten, maar haar nieuwe aanpak levert vrucht op. "Ik ben een beetje een sneltrein. Ik wil altijd heel veel heel snel doen."



"Maar ik heb ook moeten leren dat je pas echt verandering kan brengen als daar een paar jaar overgaat."



"Voor mij was heel belangrijk om een heel goede structuur neer te zetten voor de jeugdwerking met Belgische, Vlaamse trainers en coaches. Dat hadden we in het verleden niet, maar is belangrijk voor de toekomst."



"Zodat kinderen die graag zeilen en talent hebben, op de juiste manier begeleid worden en kansen krijgen. Daar heb ik de voorbije 2, 3 jaar heel fel op ingezet. Er kwam een Vlaamse coach voor de Optimist-klasse, olympiër Ingrid Bellemans begeleidt de ILCA 4-jeugdzeilers."



"En met Wannes Van Laer is er nog een olympiër aan boord gekomen. Hij coacht, maar is ook mee verantwoordelijk voor de jeugdwerking. Dat is iets nieuws dat we op poten gezet hebben voor de volgende generatie."

Het hele team rond de atleten werkt heel goed samen. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Dat er een open klimaat is waarin eerlijk gecommuniceerd wordt. Evi Van Acker

"Met de huidige generatie atleten hebben we nog nauwer samengewerkt. Vooral aan het team rondom hen: er is een heel goede samenwerking tussen de coach, de physical coach, de mentale begeleider, de kinesist, de data-analist en de meteoroloog."



"We zijn ondertussen een heel goed gerodeerde machine, waarbij heel snel op de bal gespeeld kan worden en we onze atleten maximaal kunnen ondersteunen."



"Het is voor mij ook belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Dat er een open klimaat is waarin heel open en eerlijk gecommuniceerd kan worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is op het hoogste niveau, waar je niets aan het toeval moet overlaten."



Al gaat het met ups-and-downs. Niet alles lukt: "Er gaan veel dingen heel goed, maar soms behalen we het resultaat niet. In de IQ Foil gingen we ook voor een quotaplaats met Thomas Broucke, maar die haalde het net niet. Dat zijn ook moeilijke momenten. Het is zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn."

Wat mogen we verwachten in Parijs 2024?

Vijf boten in Parijs - eigenlijk Marseille, waar de olympische races worden gehouden - is een ongeziene prestatie voor België. Tot slot duidt Van Acker de ambities voor elke boot.



Emma Plasschaert (ILCA 6): "Met Emma gaan we resoluut voor een medaille. Ze spreekt dat ook zelf uit. Daar geloven we in. Ze piekt op het juiste moment en de voorbereiding gaat heel goed."



Isaura Maenhaut/Anouk Geurts (49er FX): "Met hen gaan we voor een top 8 en wie weet iets meer. Vorig jaar op het WK waren ze 4e, dit jaar 9e."



William De Smet (ILCA 7): "In 2023 kende hij een superjaar. Hij was 5e op het WK. De laatste maanden gaat het iets moeilijker qua resultaten. Op de Spelen willen we richting de medal race werken."



Lucas Claeyssens/Eline Verstraelen (Nacra 17): "We dromen van een zo hoog mogelijke ranking. Mondiaal is de discipline niet zo breed, maar de afstand richting de top 8 is nog heel groot. Alles om in de buurt van de top 10 te raken is fantastisch. Voor hen is de ervaring op zich ook al heel belangrijk."



Yannick Lefèbvre/Jan Heuninck (49er): "Het is voor mij moeilijker om me uit te spreken over hun sportieve ambities, omdat ik niet betrokken ben bij hun sportieve programma."