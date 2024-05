Real-coach Carlo Ancelotti bevestigt: "Thibaut Courtois maakt zaterdag comeback tegen Cadiz"

Na een maandenlange revalidatie mag Thibaut Courtois zich vanaf zaterdag opnieuw voetballer noemen. De 31-jarige doelman zal in de competitiewedstrijd tegen Cadiz zijn comeback maken in doel bij Real Madrid, dat bevestigde zijn coach Carlo Ancelotti vrijdag.

Voor Thibaut Courtois, die weer fit is na een zware knieblessure, worden het zijn eerste speelminuten van het seizoen. Hij zat deze week al in de kern voor de verplaatsing naar Bayern München in de halve finales van de Champions League. In dat duel (2-2) kreeg de Oekraïner Andrij Loenin nog de voorkeur.

"Courtois zal morgen spelen", verzekerde Ancelotti, die eraan toevoegde dat Loenin volgende week woensdag in doel terugkeert voor de return tegen Bayern.



"Zou Courtois de Champions League-finale kunnen spelen? Onze focus is nu op woensdag, dat is een finale. Loenin zal woensdag spelen. Daarna zullen we zien", bleef Ancelotti verder vaag over nieuwe speelkansen voor Courtois.



De CL-finale staat op 1 juni in Londen geprogrammeerd. Daarin speelt Real of Bayern tegen PSG of Dortmund.