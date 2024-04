Een zachte comeback, maar straks een hard dilemma? Inzicht in de triggerende terugkeer van Thibaut Courtois

Hola, Thibaut Courtois. Na ruim 8 maanden blessureleed maakt de Belgische topdoelman een zachte rentree in de selectie van Real Madrid. Voorlopig achter de stand-in die het uitstekend deed, maar wat als de Champions League-finale straks opdoemt? Inschatting van een nakend dilemma.

Thibaut Courtois is eindelijk weer voetballer.

En vandaag? Eindelijk nog eens opstaan met een matchdag-gevoel. Meteen voor een halve finale in de Champions League.

Gisteren dollen met Jude Bellingham door de vliegtuigslurf en enkele uren later probleemloos de slottraining in de Allianz Arena afwerken.

Het voorbije seizoen was er eentje waarin sportief bijna alles mis liep wat verkeerd kón lopen. Net voor de competitiestart scheurde de doelman de kruisband van zijn linkerknie. En midden maart - een comeback leek toen aanstaande - gingen de alarmbellen weer af door een meniscusletsel.

Verwacht de Rode Duivel vanavond nog niet meteen onder de lat tegen Bayern. Als we zijn coach mogen geloven is de échte rentree pas voor zaterdag tegen Cadiz.

Mijn terugkeer? Andrij doet het erg goed, er is geen haast nodig.

De terugkeer van een clublegende zoals Courtois wordt bij de Koninklijke uiteraard op applaus onthaald.

Maar is een snelle retour in doel ook absoluut noodzakelijk vanuit sportief oogpunt? Daarover verschillen de meningen in de Spaanse hoofdstad. Tijdens de afwezigheid van Courtois wierp Andrij Loenin zich namelijk op als een meer dan waardige stand-in.

Vooral in de beklijvende kwartfinale tegen Manchester City scoorde de Oekraïense doelman veel krediet met een handvol knappe saves en een heldenrol in de strafschoppenreeks.

"Loenin heeft het zeker goed gedaan", zag ook Real-kenner Stef Wijnants de voorbije maanden. "Hij won de concurrentiestrijd met Kepa - toch een Spanjaard uit de nationale ploeg - en er was weinig commotie rond zijn rol."

Ook Courtois zelf stelde de achterban recent gerust dat zijn comeback geen urgentie smeekte. "Mijn terugkeer? Andrij doet het erg goed, er is geen haast nodig."