Het fenomeen waarin een toekomstig president schuilt: hoe Kylian Mbappé iedereen doet buigen

Kylian Mbappé (24) is de regisseur van zijn eigen succesfilm. Het Franse godenkind dwong deze week zijn club PSG op de knieën met een uitstekend getimede brief. En zo doet het fenomeen, dat meer wil zijn dan de beste voetballer ter wereld, weer iedereen voor hem buigen. Profielschets van een strateeg waarin een toekomstig president schuilt.

Zijn dromen hebben nooit een plafond gehad.

Het is 2014 wanneer een 15-jarige Kylian Mbappé voor de academie van AS Monaco de cover van een magazine in elkaar moet knutselen.

Andere leeftijdsgenoten kiezen voor Franse blaadjes of Vogue, maar Mbappé zet zichzelf resoluut op de front van het internationaal gerenommeerde TIME. Rond zijn portretfoto zweven drie verzonnen opschriften.

De prioriteit van Deschamps

De beste jongere van de wereld

“Kylian is de toekomst” - J. Mourinho Amper vier jaar later zou het fenomeen op de échte cover van TIME prijken. De fictieve titels zijn dan al ruimschoots overtroffen.

Links de zelf ontworpen cover van TIME, rechts de "echte" versie van vier jaar later.

Maatjes met Macron

Weinig voetballers voor wie alle succes zó snel - letterlijk en figuurlijk - komt als Kylian Mbappé.

Terwijl Messi pas in de winter van zijn carrière een wereldtitel veroverde, leidde de Fransman zijn land al op 19-jarige leeftijd naar het allerhoogste. En door een monstercontract bij PSG passeerde de troonopvolger de Argentijn ook al op de lijst van bestbetaalde voetballers.

Dat laatste heeft Mbappé te danken aan een slim uitgespeelde transferoorlog afgelopen zomer. Toen leek het in de sterren geschreven dat de aanvaller naar Real Madrid zou trekken.

PSG deed een ongezien slotoffensief - 83 miljoen per jaar en nog eens 125 miljoen tekenbonus - en zelfs Emmanuel Macron moeide zich. De Franse president vleide bij Mbappé in een persoonlijk gesprek door te benadrukken dat zijn bekendste sporter een boegbeeld is van het land. Eentje die door een verlengd verblijf de kans had om Parijs én Frankrijk nog meer naar zijn hand te zetten.

President Macron geeft Mbappé een innige knuffel na het gewonnen WK in 2018.

Gezicht van een generatie

Het was een betoog dat Mbappé prikkelde.

De spits wil namelijk meer zijn dan de beste voetballer ter wereld. In navolging van zijn idool LeBron James ambieert Mbappé om het gezicht van een generatie te worden. Het is een streven dat veel van zijn keuzes bepaalt - ook als hij daarmee mensen tegen de schenen stampt, want uiteindelijk zal iedereen toch voor hem buigen.

Zo weigerde Mbappé deel te nemen aan sponsoropdrachten bij de Franse nationale ploeg. Omdat partners als fastfoodketen KFC, Coca-Cola en gokbedrijf BetClic niet stroken met zijn morele en ethische waarden.

Meteen ook de reden waarom Mbappé tijdens het WK in Qatar de Man of the Match-trofee van Budweiser bewust omdraaide, zodat het logo van het biermerk verborgen bleef. De boetes? Die nam hij er met de glimlach bij.



Het imago boven alles. Op verkeerde beslissingen naast het veld zal je Mbappé, die zijn ouders als belangrijkste klankbord heeft, nooit betrappen. Praten doet Mbappé met hoogaangeschreven Amerikaanse magazines zoals The Wall Street Journal of live in het achtuurjournaal van TF1. Niet met gecontesteerde figuren als Piers Morgan.

Evenmin zie je hem op sociale media promotie maken voor schimmige merken uit Israël of Turkije. Alleen A-brands zoals Hublot, Dior en Nike zijn goed genoeg. Dat er een automerk ontbreekt? Wellicht omdat Mbappé simpelweg nog geen tijd had om zijn rijexamen af te leggen - zó explosief en intensief was de weg naar de top. Bijgevolg laat hij zich rondrijden in een gepantserde wagen met security. Noblesse oblige.

Maar wel steevast zonder zijn roots te vergeten. Mbappé, opgegroeid in de banlieues van Parijs, voelt zich nog steeds verbonden met zijn geboortedorp Bondy. "Velen zeggen dat schurken daar uitgevonden zijn, maar ze snappen het niet. Onze buurt is een geweldige smeltkroes van culturen."

Ik wil niet gewoon de kerel zijn die tegen een bal trapt en op het einde van een carrière zijn geld telt op een jacht. Kylian Mbappé

Om lotgenoten te helpen richtte Mbappé onder meer zijn liefdadigheids-organisatie Inspired by Kylian Mbappe (IBKM) op. Daarmee financiert de spits de dromen van 98 minderbedeelde kinderen. Daarnaast bezit Mbappé productiestudio Zebra Valley die films maakt over mensen en ideeën die de wereld kunnen veranderen. Bijvoorbeeld over het leven van een Syrische vluchteling. "Ik wil niet gewoon de kerel zijn die tegen een bal trapt en op het einde van een carrière zijn geld telt op een jacht", vertelde Mbappé over zijn liefdadigheidswerk. "Soms zeggen mensen dat ik gewoon moet voetballen, maar daar ben ik niet mee akkoord. De wereld is veranderd."



Toekomstig president