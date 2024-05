WK snooker: Wilson en Brecel-killer Gilbert lossen elkaar voor geen duimbreed in halve finale

Wilson tackelt Higgins op weg naar halve finale

Met John Higgins is woensdag nog een voormalige wereldkampioen gesneuveld in The Crucible. De viervoudige laureaat ging in de kwartfinale onderuit tegen een secure Kyren Wilson met 13-8. Het is voor Wilson, het nummer 12 van de wereld, de derde halve finale op het WK. Hij neemt het daarin op tegen David Gilbert. In 2020 stootte Wilson door tot de finale, maar daarin was Ronnie O'Sullivan te sterk.